Die Plattform sucht jemanden, der ein Jahr lang mietfrei in einem frisch renovierten sizilianischen Stadthaus wohnt und es in Schuss hält

In dieser Galerie: 6 Bilder Sambuca auf Sizilien: Wer hier für ein Jahr in einem renovierten Haus leben und arbeiten möchte, der kann sich jetzt bei Airbnb bewerben. Foto: Getty Images/iStockphoto Das "1-Euro-Haus" wirkt von außen eher unscheinbar. Foto: Airbnb/Claudia Zalla Das Haus wurde renoviert und ... Foto: Airbnb/Claudia Zalla ... komplett von Airbnb ausgestattet. Foto: Airbnb/Claudia Zalla Airbnb hat dafür mit dem italienischen Architekturbüro Studio Didea zusammengearbeitet. Foto: Airbnb/Claudia Zalla Um das Haus mit Materialien und Farben umzugestalten, die mit der Landschaft harmonieren, wie es auf der Website der Plattform heißt. Foto: Airbnb/Claudia Zalla

Italienische Dörfer, die ihre Häuser für einen Euro feilbieten: Derartige Aktionen sorgten in der Vergangenheit für einiges Aufsehen. Wie viele italienische Dörfer leidet auch Sambuca, ein sizilianisches Dorf mit 6.000 Einwohnern, unter Bevölkerungsrückgang und hat daher 2019 die Kampagne "1-Euro-Haus" ins Leben gerufen, um das kulturelle Erbe zu fördern, internationale Investitionen anzulocken und eine jüngere Bevölkerungsgruppe anzusprechen, um die Gemeinde wiederzubeleben.

So, wie es aussieht, hat die Aktion auch Airbnb überzeugt. Die Kurzzeitvermietungsplattform hat sich eines der Häuser in Sambuca angeschafft. Das Besondere an diesem "1-Euro-Haus" ist, dass es komplett neu gestaltet wurde. Airbnb hat dafür mit dem italienischen Architekturbüro Studio Didea zusammengearbeitet, um das Haus mit Materialien und Farben umzugestalten, die mit der örtlichen Landschaft harmonieren, wie es auf der Website der Plattform heißt.

Klingt nach Win-win-win-Situation

Weiters ist dort zu lesen, dass sich das geräumige Gebäude über drei Etagen erstreckt: Im Erdgeschoß befinden sich ein kleines Wohnzimmer, das Hauptschlafzimmer mit Kingsize-Bett und ein eigenes Bad. Im ersten Stock befinden sich ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Arbeitsbereich, ein Badezimmer und ein Zwischengeschoß mit einem Kingsize-Bett. Im Obergeschoß befindet sich ein zusätzlicher Wohnbereich mit einem Queen-Size-Schlafsofa.

Nun sucht die Plattform jemanden, der ein ganzes Jahr lang mietfrei in dem zugegebenermaßen recht ansehnlichen Anwesen wohnen möchte. Und was muss man dafür tun? Eines der Schlafzimmer über Airbnb vermieten. Das war's. Den Rest der Villa Sambuca hat man dann quasi für sich – und darf außerdem alle Einnahmen aus der Vermietung des Gästezimmers behalten. Man kann sogar seine Familie mitbringen, wenn man möchte.

Klingt nach einer Win-win-win-Situation, vorausgesetzt, man mag die dörfliche Umgebung und möchte auch Teil der Gemeinde werden. Wer das nicht möchte, kann sich das Ganze als Gast ansehen. Denn mindestens neun Monate während des einen Jahres wird die Gastgeberin, der Gastgeber dann ein Privatzimmer des Reihenhauses auf Airbnb inserieren. Der Zeitraum für das Inserat steht hier aber noch nicht fest. (max, 19.1.2022)

Weiterlesen

Apulisches Dorf Biccari verkauft Häuser ab einem Euro

Abgelegenes Gästehaus auf einsamer schottischer Insel sucht Betreiber