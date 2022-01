Foto: EPA/STRANGMANN

Hamburg – Guido Burgstaller hat mit St. Pauli am Dienstag die Überraschung im deutschen Fußball-Cup perfekt gemacht und Borussia Dortmund im Achtelfinale eliminiert. Damit verpassten erstmals seit der Saison 2006/07 sowohl der BVB als auch Rekordsieger FC Bayern den Sprung unter die Top-Acht. Dortmund-Coach Marco Rose wirkte ratlos, Burgstaller jubilierte.

"Wir sind ins Spiel reingegangen, dass wir von Anfang an mitspielen und Fußball spielen wollen und eklig sein wollen", beschrieb der 25-fache ÖFB-Internationale die Herangehensweise seines Zweitliga-Tabellenführers. Aber er gab auch zu: "Gegen so einen großen Gegner braucht man immer auch ein bisschen Spielglück. Das hatten wir am Anfang." Etienne Amenyido (4.) brachte die Hamburger früh in Führung, schließlich besiegelte ein Eigentor von Axel Witsel (40.) die Niederlage der Gäste. Deren einzige Ausbeute war danach ein verwandelter Elfmeter von Haaland (58.).

Enttäuschung

"Wir sind schwer enttäuscht, vor allem, weil wir nach den letzten zwei Spielen viel Energie hierhergebracht haben. Aber von dieser Energie war in den ersten zehn, 15 Minuten nichts zu sehen", monierte Rose, dessen Team in der Liga zuletzt mit zwei Siegen Leader Bayern zumindest bis auf sechs Punkte nahegekommen ist. "St. Pauli hat gekämpft und gefightet. Wir sind mit dem 1:2 zwar zurückgekommen, aber wir haben es nicht geschafft, das noch endgültig zu drehen", sagte der enttäuschte Ex-Salzburg-Coach. (APA, 19.1.2022)