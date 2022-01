Die Leichen waren 2019 in einem Lkw in Großbritannien entdeckt worden

Der vielbeachtete Prozess ging in Brügge über die Bühne. Foto: EPA / STEPHANIE LECOCQ

Brügge – Wegen des qualvollen Todes von 39 Migranten in einem Lastwagen in Großbritannien ist die Schlüsselfigur einer Gruppe von Schleppern in Belgien zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Brügge verhängte am Mittwoch eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren gegen den Mann, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Er sollen für den Tod der 39 Menschen, darunter auch Minderjährige, an Bord des Lkw verantwortlich sein.

39 Vietnamesen betroffen

Der Tod der acht Frauen und 31 Männer aus Vietnam hatte im Oktober 2019 für Entsetzen gesorgt. Ihre Leichen wurden in Grays im Südosten Englands im Anhänger eines Lastwagens entdeckt, der aus Belgien kam. Für die Überfahrt hatten sie jeweils mehr als 10.000 Euro bezahlt. Experten zufolge war die Temperatur in dem versiegelten Container auf bis zu 40 Grad gestiegen. Die Migranten hatten demnach keine Überlebenschance. Andere Mitglieder der Schleppergruppe wurden in dem Fall bereits zu langen Haftstrafen verurteilt. (APA, 19.1.2022)