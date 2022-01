Back. Foto: AFP/SHAW

Die Golden State Warriors haben nach fünf Pleiten in sieben Partien in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen souveränen Sieg gegen die Detroits Pistons eingefahren. Am Dienstag setzten sich die Kalifornier mit 102:86 durch. Superstar Stephen Curry kehrte dabei nach überstandener Handverletzung zurück aufs Parkett und steuerte bei seinem Comeback 18 Zähler, acht Assists und drei Rebounds bei. Sein kongenialer Partner Klay Thompson machte 21 Punkte.

Rodney McCruder war mit 19 Punkten erfolgreichster Punktesammler der Pistons, die das zweitschwächste NBA-Team dieser Saison bleiben. Das erste Match des Tages bestritten die New York Knicks und die Minnesota Timberwolves. In einer hochspannenden Schlussphase traf Karl Anthony-Towns 29,3 Sekunden vor Ende per Dreier zum 112:10-Auswärtserfolg der Timberwolves. (APA, 19.1.2022)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

New York Knicks – Minnesota Timberwolves 110:112

Golden State Warriors – Detroit Pistons 102:86