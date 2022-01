Eine Gruppenschließung wird in Zukunft nur mehr bei zwei oder mehr positiv getesteten Kindern erfolgen. Außerdem gelten die anderen Kinder in der Gruppe bei nur einem Fall nicht mehr als Kontaktpersonen

In Wien werden die Quarantäne-Regeln stark gelockert: Geschlossen werden Gruppen erst bei mehr als zwei Fällen und auch dann nur mehr für fünf statt zehn Tagen. Foto: Heribert Corn

Wien – Wien hat die neuen Regeln für die Corona-Kontaktnachverfolgung in Kindergärten fixiert. Die Betreiber der Betreuungseinrichtungen werden nun informiert, wie das Büro des zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (Neos) mitteilte. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium und einer entsprechende Klarstellung, wie es hieß, muss ab sofort nicht mehr die ganze Gruppe in Quarantäne, falls nur ein Infektionsfall diagnostiziert wird.

Die Personen der betreffenden Gruppe sind nicht mehr als Kontaktpersonen zu klassifizieren. Ausnahmen gibt es nur bei begründeten Einzelfällen. Eine Gruppenschließung erfolgt erst, wenn zwei oder mehrere Kinder – oder auch eine Betreuungsperson – positiv auf Covid getestet wurden.

Bei einem positiven Fall künftig nur Informationsschreiben

Dann folgt jenes Prozedere, das bisher auch schon bei nur einem Fall notwendig war. Die Gruppe wird für fünf Tage ab dem Letztkontakt zur positiven Person geschlossen. Quarantäne gilt dann für alle Betroffenen, die ungeimpft sind – was bei Kindergartenkindern zumeist zutrifft, da erst ab einem Alter von fünf Jahren immunisiert wird. Ab dem sechsten Tag darf der Kindergarten mit negativem PCR-Test wieder besucht werden, sofern die Gruppe offen ist.

Auch wenn nur ein Fall auftritt, wird den Eltern zu Vorsichtsmaßnahmen geraten. Sie werden dann mittels eines Informationsschreibens ersucht, Kontakte dringend zu reduzieren und etwa Geburtstagsfeiern zu meiden.

Schließdauer nur mehr fünf statt zehn Tage

Wiederkehr hat sich bereits vor einiger Zeit dafür ausgesprochen, die Quarantänebestimmungen in Kindergärten zu ändern – um Anzahl der geschlossenen Gruppen zu reduzieren. Geändert wurde bereits die Schließzeit, nachdem Gruppen zuvor bei einem Infektionsfall noch zehn Tage zugesperrt wurden. Aktuell gibt es knapp 150 Teilsperren von Kindergärten, hieß es im Büro des Bildungsstadtrats.

Anders als in den Schulen wird in den Kindergärten nicht mehrmals in der Woche getestet. Die Opposition in Wien urgiert, hier ebenfalls intensiver zu Untersuchen. ÖVP und Grüne fordern hier die Einführung kindergerechter Tests. (APA, 19.1.2022)