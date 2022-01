Die Omikron-Welle erreicht dieser Tage ihren Höhepunkt. Tausende Menschen befinden sich in häuslicher Isolation. Während sich manche erfolgreich nach fünf Tagen freitesten können, dauert es bei anderen schon länger. Je nach Wohnsituation kann einem in dieser Zeit schnell einmal die Decke auf den Kopf fallen.

Haben Sie ein eigenes Zimmer, in dem Sie sich isolieren können? Foto: Mario Arango Getty Images/iStockphoto

Wenn man alleine lebt, ist man zwangsweise mit tagelanger Einsamkeit konfrontiert, muss sich dafür im Haushalt nicht arrangieren, um Distanz zu anderen halten. Schwieriger wird es da schon, wenn mehrere Menschen auf engem Raum zusammenleben. Vor allem in Wohnungen haben viele wenig Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen, um sich nicht gegenseitig zu infizieren. Dafür braucht es im Grunde einen Raum, in dem die oder der Erkrankte sich isolieren kann, ebenso wie strikte Hygieneregeln in den Zimmern, die man zwangsweise gemeinsam benutzen muss. Auch mit Kindern kann die Quarantäne zur echten Herausforderung werden. Manche entschließen sich letztlich, so gut es geht Abstand zu halten, den Alltag aber weitgehend unverändert zu gestalten.

Wie ist oder war das bei Ihnen in der Quarantäne?

In welcher Wohnsituation befinden Sie sich? Wie gehen Sie in Ihrer Familie, als Paar oder in der WG damit um? Welche Schritte haben Sie gesetzt, um eine Ansteckung weitgehend zu vermeiden und ist die Strategie aufgegangen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 25.1.2022)