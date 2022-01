Mailand – Der Mailänder Medienkonzern Mediaset im Besitz von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi will im Ausland wachsen. Das in MediaforEurope (MfE) unbenannte Unternehmen überlegt die Übernahme der drei TV-Kanäle, die in Frankreich von Tf1 und M6 im Rahmen der von Bouygues und von der RTL Group beschlossenen Aggregation verkauft werden, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" (Mittwochausgabe).

Die Interessenserklärungen für drei Kanäle können bis zum 28. Jänner eingereicht werden. Zum Kauf stehen der Kinderkanal Gulli, sowie 6ter unter Kontrolle von M6 und der unter Tf1-Kontrolle stehende Sender Tfx.

Mediaset hält eine 25-prozentige Beteiligung an ProSiebenSat.1. Die italienische TV-Gruppe, die kürzlich ihren Firmensitz nach Amsterdam verlegt hat, will als gesamteuropäisches Medienunternehmen wachsen. (APA, 10.1.2022)