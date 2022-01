Wie geht es Ihnen in der Quarantäne? Welche Fragen tauchen bei Ihnen in der Isolation auf?

Es dauert nun schon echt lange. Wir befinden uns schon fast im dritten Jahr der Pandemie, und noch nie waren so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie derzeit. Am Mittwoch wurden fast 30.000 Neuinfektionen gemeldet und für kommende Woche werden über 40.000 Neuinfektionen möglich sein. Damit betrifft die behördliche Absonderung sehr viele Menschen.

Quarantäne kann auch richtig fad sein – wie vertreiben Sie sich die Zeit? Foto: http://istockphoto.com/EyeEm

Trotz der langen Zeit mit diesem Virus ist man mit einem plötzlich positiven Testergebnis dann vielleicht doch überfordert. Was muss ich jetzt tun? Hab ich genügend Essen zu Hause? Wie isoliere ich mich am besten, damit ich die Menschen, die mit mir die Wohnung teilen, nicht anstecke? Wie oft soll ich mich testen? Verordnungen und Regeln ändern sich zudem häufig, und viele haben den Überblick bereits verloren. Einige Fragen können vielleicht im Artikel "Wie es nach einem positiven Covid-Test weitergeht" beantwortet werden. Andere Fragen stellen sich möglicherweise erst, wenn man selbst in der Situation ist. Und aus diesem Grund haben Sie hier die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Wurden Sie von den Behörden kontaktiert? Wie oft testen Sie in der Quarantäne? Wie vertreiben Sie sich die Zeit? Wie versuchen Sie, Familienmitglieder oder Wohnungskolleginnen und -kollegen möglichst nicht anzustecken? Und welche Fragen tauchen bei Ihrer Isolation auf? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 20.1.2022)