Ang Lees Film über eine große, heimliche, tragische Liebe mit Heath Ledger und Jake Gyllenhaal – "Brokeback Mountain", 20.15 Uhr, ATV 2. Foto: Imago / United Archives

19.40 REPORTAGE

Re: Boden gut, alles gut – Mit lebendiger Erde das Klima retten Weltweit verlieren wir jährlich mehr als zehn Millionen Hektar guten Bodens, rechnet die Reportage vor. Über Menschen, die das Potenzial des Bodens erkannt haben. Bis 20.15, Arte

20.15 GROSSE GEFÜHLE

Brokeback Mountain (USA 2005, Ang Lee) Zwei Cowboys verlieben sich in den Bergen, und Ang Lee demontiert in 130 Minuten den Western-Mythos von John Wayne, Gary Cooper und Co. Drei verdiente Oscars, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams. Bis 22.55, ATV 2

20.15 FRAGEN UND ANTWORTEN

Stöckl live Wie gefährlich ist die Virusvariante Omikron tatsächlich? Wirken die aktuellen Maßnahmen? Wird es auf eine Durchseuchung der Gesellschaft hinauslaufen? Experten und Expertinnen beantworten Fragen live in der Sendung. Bis 22.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Wissen aktuell: Die Macht des Geldes – und was Geld mit uns macht Die Doku erklärt, wie die globale Geldflut Reichtum von unten nach oben umverteilt und wie ein gerechteres Wirtschaften möglich wäre. Bis 22.00, 3sat

20.15 FRAGESTUNDE

Puls 4 Spezial: Österreich fragt den Kanzler Bundeskanzler Karl Nehammer stellt sich bei Corinna Milborn live den Fragen der Zuseherinnen und Zuseher. Bis 22.20, Puls 4

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Abstimmung über Impfpflicht – Machen die Menschen da noch mit? Es diskutieren Anwältin Michaela Hämmerle, Virologe Alexander Kekulé und Psychoneuroimmunologe Christian Schubert. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Staatshilfen: Kann die Überförderung zurückgefordert werden? / Braucht die EU Atomkraft und Erdgas für ihre Klimaziele? / Entwicklung der Lebenshaltungskosten seit dem Mittelalter. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Thomas Stipsits und Kabarett-Kollege Viktor Gernot über Humor, Höhen und Tiefen. Bis 0.05, ORF 2