Zuletzt feierten die Antigentests bereits in den Schulen ein Comeback, nachdem nur in Wien die notwendige PCR-Testinfrastruktur vorhanden war. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Die Wohnzimmertests sind zurück. Das sieht die Novelle zur Schutzmaßnahmen-Verordnung vor, die am Donnerstag vom Hauptausschuss beschlossen wird. Demnach können selbst abgenommene Tests in 3G-Bereichen, wie etwa am Arbeitsplatz, wieder anerkannt werden. Einzige, schon bekannte Voraussetzung: Sie müssen von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein. Die Tests werden, wie normale Antigentests auch, 24 Stunden lang gelten.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte im Ministerrat am Mittwoch: "Es gibt kein Land, das bei so vielen Neuinfektionen so viele PCR-Tests auswertet." Aber das sei nicht genug, die Länder würden weiter daran arbeiten, die Kapazitäten auszubauen.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ebenfalls ÖVP) bestätigt, dass man mit Antigentests gute Erfahrungen gemacht habe. Und Engpässe in den Laboren könne man nicht von einem Tag auf den anderen beheben. Antigentests seien deshalb besser als keine.

Fragwürdige Wirksamkeit

Anders sieht das die Stadt Wien. Ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) teilte mit, dass Antigen- oder Wohnzimmertests in Wien wie auch bisher nicht als Eintrittstest gelten. Man habe ein funktionierendes PCR-Test-System mit derzeit rund 300.000 abgegebenen Test täglich. Und über 95 Prozent der Tests in Wien sind schon PCR-Tests.

Ohnehin ist die Wirksamkeit von Antikörpertests fragwürdig. Schon im Frühjahr 2021 war klar, dass diese bei weitem nicht alle Infektionen erkennen. Untersuchungen haben ergeben, dass asymptomatische Infektionen nur zu etwa 50 Prozent gefunden werden. Gibt es Symptome, dann liegt die richtig positive Antwort bei etwa 70 Prozent.

Diese Abweichungen der Wirksamkeit von den Herstellerangaben liegen daran, dass die Studien, welche die Wirksamkeit angeben, unter idealen Bedingungen stattfinden. "Es ist aber immer die Frage, ob die Proben draußen, also in der Teststraße oder auch im Wohnzimmer, wirklich gut abgenommen wurden", erklärt der Virologe Lukas Weseslindtner von der Med-Uni Wien. Er und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben immer auf die Limitationen von Antikörpertests hingewiesen: "Dieser schlägt erst ab einer bestimmten Viruslast an, bei asymptomatischen Infektionen ist er extrem unsicher. Dazu kommt, dass Omikron eine höhere Viruslast im Rachenraum zu haben scheint, der Abstrich wird aber in der Nase abgenommen."

Den Abstrich im Rachen abzunehmen statt in der Nase werde das Ergebnis auch nicht bessern: "Die Antigentests sind nicht dafür gemacht. Essensreste und mehr können das Ergebnis verfälschen."

Tests gegen Omikron

Währenddessen hat das deutsche Paul-Ehrlich-Institut die Sensitivität von 245 im Handel erhältlichen Antigentests auf Omikron untersucht (Stand 14. 12. 2021). Die Ergebnisse sind auf der Homepage einsehbar. Als gute Alternative zum PCR-Test sieht Weseslindtner aber kein Produkt: "Man muss sich bewusst sein, dass ein negativer Test keine Sicherheit gibt, nicht infiziert zu sein. Ich würde sehr davon abraten, mit so einem Ergebnis Freunde zu treffen. Und vor allem keine vulnerablen Personen." (Pia Kruckenhauser, 20.1.2022)