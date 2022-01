"The Lord of the Rings: The Rings of Power" behandelt Ereignisse des Zweiten Zeitalters in Mittelerde

Los Angeles/Seattle – Amazon Prime hat den vollen Titel für die lang erwartete wie teure "Herr der Ringe"-Serie bekannt gegeben: "The Lord of the Rings: The Rings of Power" wird die in Mittelerde, tausende Jahre vor den "Herr der Ringe"-Büchern angesiedelte Serie heißen. Dabei stehen laut den Showrunnern J. D. Payne und Patrick McKay Ereignisse des Zweiten Zeitalters im Mittelpunkt: das Schmieden der mächtigen Ringe, der Aufstieg Saurons wie auch die letzte Allianz von Elben und Menschen.

Amazon Prime Video

Bisher habe man im Rahmen der "Herr der Ringe"-Trilogie nur den einen Ring zu sehen bekommen. Davor habe es jedoch viele gegeben, deren Geschichte man mit der Serie erzählen werde, so Payne und McKay. Die erste Staffel soll am 2. September starten und in mehr als 240 Ländern in verschiedenen Sprachen abrufbar sein. Neue Episoden sollen wöchentlich erscheinen.

Amazon investierte rund 465 Mio. Dollar (410 Mio. Euro) in die erste der insgesamt fünf geplanten Staffeln. Damit ist es eine der teuersten Serien der Geschichte. (APA, Reuters, 19.1.2022)