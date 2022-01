Der Kursalon wird im Herbst mit Kunst befüllt werden. Foto: APA

"Die glamourösen Ballsäle bieten den perfekten Rahmen für viennacontemporary, um radikale Neuentdeckungen und etablierte Kunst aus dem Osten und der Mitte Europas zu präsentieren", heißt es dazu von den Veranstaltern in einer Aussendung vom Mittwoch.Nutzen will man vor allem die Nähe "zu vielen großartigen Galerien, renommierten Museen, charmanten Cafés, und architektonischen Highlights für ein umfassendes Kunsterlebnis in enger Kooperation mit den umliegenden Kulturinstitutionen". Im Herbst 2021 fand die Kunstmesse in der in Umbau befindlichen Alten Post statt. (APA, 19.1.2022)