Hat (nur?) 4 GB VRAM: die AMD Radeon RX 6500 XT. Foto: AMD

Der Chiphersteller AMD hat eine neue Grafikkarte auf den Markt gebracht. Die Radeon RX 6500 XT richtet sich an das Einsteigersegment und die untere Mittelklasse in Sachen Gamingperformance und wird in den USA zum zumindest theoretischen Nennpreis von 200 Dollar angeboten. Dass die Mehrheit der interessierten Spieler sie ob der Chipkrise und der seit über einem Jahr anhaltenden Verfügbarkeitsprobleme auch wirklich zu diesem Preis bekommen wird, darf zumindest angezweifelt werden.

Es gibt aber auch ein anderes Kuriosum, das nun für Kritik am Hersteller sorgt. Denn die Karte kommt mit 4 GB VRAM – was nach eigener Aussage des Herstellers zu wenig ist für aktuelle Games.

Vier GB sind einfach nicht genug ...

Oder, genauer gesagt: schon 2020 zu wenig war. Denn im Mai vor zwei Jahren pries das Unternehmen in einem Blogpost noch seine reichhaltige Auswahl an Karten mit 6 oder 8 GB VRAM an, beginnend mit der RX570. Lang und breit erklärte man, dass diese 2 oder 4 GB mehr an Videospeicher einen entscheidenden Unterschied für die Performance machten und höhere Grafikeinstellungen ermöglichten, die sonst vielleicht gar nicht erst auswählbar wären.

Ein Screenshot aus dem Blogeintrag. Foto: Screenshot (Hervorhebung: STANDARD)

Dazu lieferte man einen Benchmark, welcher der damals neuen Radeon RX 5500T mit 8 GB gegenüber dem 4-GB-Modell einen deutlichen Vorteil beim Spielen in Full-HD-Auflösung bescheinigte. Zwölf bis 24 Prozent betrug dieser bei Games wie "Borderlands 3", "Call of Duty: Modern Warfare 4" und "Wolfenstein 2: The New Colossus". Bei Microsofts "Flight Simulator 2020" in Ultra-Einstellungen performte die Version mit mehr Speicher gar um 97 Prozent besser.

Im Brustton der Überzeugung hielt Adit Bhutani aus der Grafikkarten-Vermarktung in dem Text fest: "Kompetitive Produkte zu ähnlichen Preispunkten bieten maximal 4 GB VRAM, was nachweislich zu wenig für moderne Games ist. Holt mehr als 4 GB VRAM und dreht eure Grafikeinstellungen hinauf."

... oder etwa doch?

Dass diese Feststellung so gar nicht mit der Ausstattung der brandneuen RX 6500 XT zusammenpasst, ist den Verantwortlichen möglicherweise bewusst gewesen. Denn just zum Start der Karte war der Blogeintrag plötzlich nicht mehr abrufbar. Doch das Internet vergisst bekanntlich nichts. Das Verschwinden des Textes war Spielern, die sich an selbigen erinnert hatten, flott aufgefallen.

Allerdings fanden sich sowohl im Google Cache als auch in permanenter Speicherung im Web Archive, weswegen bald Screenshots davon kursierten und AMD eines Verschleierungsversuchs bezichtigt wurde. Das Unternehmen hat sich zur Causa noch nicht geäußert, mittlerweile ist der Beitrag aber wieder normal abrufbar. Die RX 6500 XT hat allerdings weiterhin nur 4 GB VRAM. (gpi, 20.1.2022)