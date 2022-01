[Corona-Livebericht] Impfpflicht wird vom Nationalrat beschlossen

[Gesetz] Wie es mit der Impfpflicht weitergeht – und ob sie noch kippen könnte

[Kommentar] Über die Impf- zur Ausweispflicht

[Video: Die Corona-Frage] Kann man sich von der Impfpflicht freikaufen?

[Bildung&Corona] Kindergärten bereiten sich auf Ausfälle vor – auch "nicht qualifiziertes Personal" soll einspringen

[Coronavirus] Wo Omikron wütet – und wo die Welle langsam abflacht

[ZiB 2] Virologe: Höhepunkt der Omikron-Welle könnte Anfang Februar erreicht sein

[Arbeitsmarkt] Gutscheine statt Zwang für Arbeitslose: Experiment beim AMS zeigt Potenzial

[Ein Jahr im Amt] Biden warnt Putin vor "Katastrophe" bei Einmarsch in die Ukraine

[USA] Trump erleidet klare Niederlage im Streit um Dokumente zu Sturm auf Kapitol

[Deutschland] 80 Jahre Wannseekonferenz: Ein Schreckensort des Holocaust

[Familie] Großteil der Väter geht nicht in Karenz

[Podcast: Besser leben] Ist Alkohol echt so ungesund?

[Wissenschaft] Iltis-Weibchen soll seine Art vor genetischem Verfall bewahren

[Wetter] Mit Störungsdurchzug gelangt der Ostalpenraum in eine markante Strömung au Nordwest. Damit werden tagsüber nördlich des Alpenhauptkammes immer wieder dichte Wolken mit teils ergiebigen Niederschlagsphasen herangeführt. Die Alpensüdseite hält abermals zumindest zeitweise Sonnenschein und weitgehend niederschlagsfreies Wetter bereit. Hier bläst in typischen Lagen lebhafter Nordföhn. Auch sonst bläst vor allem auf Kammlagen stürmischer, im Norden und Nordosten kräftiger Wind aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen je nach Wind zwischen minus 10 und plus 2 Grad, Nachmittagstemperaturen 1 bis 7 Grad.

[Zum Tag] 1885: Der US-Amerikaner LaMarcus Adna Thompson lässt die erste realisierte Achterbahn patentieren.