Die Preise steigen weiter. Hohe Kosten für Transport und Energie schlagen auf die Verbraucherpreise durch. Foto: Getty Images / Spencer Platt

Wien – Die Jahresinflation in Österreich ist im Vorjahr auf 2,8 Prozent gestiegen. Das hat die Statistik Austria am Donnerstag mitgeteilt. Für den Dezember blieb der bereits gemeldete Wert bei 4,3 Prozent – die Teuerungsrate war damit gleich hoch wie im November. Mit diesen Werten liegt die Jahresinflation hierzulande über dem von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Wert von zwei Prozent.

Für den Preisanstieg verantwortlich waren laut Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas vor allem Wohnen, Wasser, Energie – dafür musste durchschnittlich um 5,4 Prozent mehr bezahlt werden (Einfluss: plus 1,0 Prozentpunkte). Die Ausgaben für Verkehr und Wohnen allein waren für drei Fünftel der Inflation verantwortlich.

Die auf europäischer Ebene harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Dezember 3,8 Prozent.

Mehrere Effekte

Die Inflation werde laut Thomas von kurz- und langfristigen Effekten getrieben. So seien viele Märkte Corona-bedingt noch im Ungleichgewicht. Diese Effekte werden entfallen, wenn es eine Erholung in der Pandemie gebe – dann würden sich Lieferketten und Transportkosten beruhigen.

Treibstoffe waren mit einer Teuerung von 17 Prozent für Privathaushalte ein wesentlicher Preistreiber. Auch Materialien für Instandhaltung von Wohnungen – und hier vor allem Profilholz – haben einen großen Teil zur Teuerung beigetragen. Strom wurde um sieben Prozent teurer.

Gemüse teurer, Fisch billiger

Der Bereich Nahrungsmittel hat sich in Summe um 0,8 Prozent verteuert. Einzelne Produktgruppen waren hier ganz unterschiedlich betroffen. Gemüse etwa wurde um 4,2 Prozent teurer, Fischwaren haben sich hingegen um 2,7 Prozent verbilligt.

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf repräsentiert, stieg im Jahresvergleich um 4,6 Prozent (November: plus 3,9 Prozent). Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand um 9,4 Prozent (November: plus 10,0 Prozent).

Restaurantbesuch kostet mehr

In Restaurants und Hotels wurden die Preise durchschnittlich um 3,4 Prozent angehoben. Ausschlaggebend dafür waren teurere Bewirtungsdienstleistungen (plus 3,4 Prozent). Dieser Anstieg war hauptsächlich auf die Gruppe "Restaurants, Cafés und dergleichen" zurückzuführen, die sich um 3,5 Prozent verteuerte. Hier stiegen sowohl der Wein im Restaurant (plus 4,6 Prozent) als auch das Schnitzel (plus 4,6 Prozent) und das vegetarische Gericht (plus 5,8 Prozent) überdurchschnittlich an. Die Preissteigerung der Kantinen hingegen entwickelte sich mit einem Anstieg von 1,8 Prozent vergleichsweise unauffällig.(Bettina Pfluger, 20.1.2022)