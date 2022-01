Kenzo

In Reihe eins drängten sich die Prominenten. Pharrell Williams saß da, Kanye West und seine neue Freundin Julia Fox (er in einer Jeansjacke von Balenciaga, sie in Denim von Schiaparelli) sowie Tyler, the Creator. Sie galt als Aufreger Nummer zwei der Pariser Männermodewoche: Der japanische Streetwear-Designer Nigo, 51, ist der neue Chefdesigner von Kenzo – und der erste japanische Kreativchef seit Kenzō Takada, dem Firmengründer. Er lud in die Arkaden der Galerie Vivienne, wo in den Siebzigern alles begann, und zeigte eine ganz klar von jenem Jahrzehnt beeinflusste Kollektion: karierte Capes, geblümte Looks und gestreifte Overalls.