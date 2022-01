Am Freitag holt die Wiener Musikerin einen Konzertabend nach, der vor ziemlich genau einem Jahr hätte stattfinden sollen

Foto: Daniel Wolf

Es gehört nicht prinzipiell zu den Aufgaben der Kunst, seherisch zu sein. Kommt es dennoch dazu, mag das Instinkt sein oder Zufall. Vor eineinhalb Jahren erschien das zweite Album der Wiener Musikerin Pippa. Die Corona-Impfung war noch in weiter Ferne, die Zukunft ungewiss. Ein Jahr und etliche Corona- und Nazidemos später erweist sich der Titel ihres Albums wie eine aktuelle Prognose: Idiotenparadies.

Man kann diese Umstände ertragen, muss man ja leider, oder zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas dagegen tun. Der Kunst sind da keine all zu großen Handlungsspielräume gegeben, doch Pippa holt zumindest nach, was letztes Jahr durch Corona noch verunmöglicht war. Den Abend Pippa & Friends, der am Freitag im Wiener Theater Akzent begangen wird, wird mit ziemlich genau einem Jahr Verspätung nachgeholt.

Hauptstädtische Melancholie

Pippa ist der Bühnenname der Wienerin Phillippa Galli. Schon zwei Alben lang verschreibt sie sich einem Popmusikentwurf, der in der deutschen Sprache zuhause und mit hauptstädtischer Melancholie gewürzt ist. Diese Perspektive gebiert eine Grundstimmung in Pippas Musik, die zwar von ein paar forschen Popsongs unterbrochen wird, in der die Sängerin aber doch sehr zuhause ist.

Dementsprechend eröffnete das letzte Album mit dem Titel Dystopia, Lieder wie Meine Traurigkeit oder Wien, du machst mich verrückt sind gewissermaßen selbst erklärend, zu trauerweidig wird die Musik dann aber nicht. Sie erweist sich als Grenzgang zwischen Licht und Schatten — und die Fallhöhe ist natürlich auf Schattenseite größer, deshalb sind dort meist die spannenderen Geschichten angesiedelt als im Heile-Welt-Pop. Letztlich macht die Mischung den Rausch, fragen Sie den Barkeeper ihres Vertrauens.

Pippa Galli - Topic

Galli kam über andere Fächer zur Musik. Als Schauspielerin war sie in Serien wie Tatort, Schnell ermittelt, Soko Kitzbühel oder Wischen ist Macht zu sehen. Besonders aufmerksame Fans erkennen sie in mancher Werbung oder identifizieren ihre Stimme als Erzählerin im Radio, aus dem sie nun auch in den Musikblöcken singt.

Überraschungsgast

Das wird sie am Freitag live tun, zu den von ihr eingeladenen Friends zählt Yasmin Hafedh, die als Slampoetin, Rapperin und Autorin bekannt ist. Tritt sie als Rapperin an, nennt sie sich die Wienerin Yasmo, und als solche ist sie am Freitag geladen. Als zweitem Gast öffnet Pippa der Singer-Songwriterin Violetta Parisini die Bühnentür, die ihre Kunst zwischen traditionellem Songwriting, Elektronik und Pop verortet. Auf der Hand liegt, dass die drei Acts gemeinsam etwas spielen werden, sicher ist, dass es eine Art Gespräch über die weibliche Stimme im Pop geben wird.

Und am Ende, quasi als Cliffhanger dieser Ankündigung, wird noch ein Überraschungsgast die Bühne entern. (Karl Fluch, 20.1.2022)