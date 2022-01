Abfuhr für ein türkis-blaues Prestigeprojekt: Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof stellt fest, dass die Anpassung der Familienbeihilfe an Lebenskosten im Ausland gegen EU-Recht verstoße

EU-Bürger, die hierzulande arbeiten, zahlen gleich viel in die Staatskasse wie Österreicher ein, bekommen an Familienleistungen aber nicht immer gleich viel heraus – offenbar zu Unrecht. Foto: Heribert Corn

Für Sebastian Kurz war es eines der symbolisch wichtigsten Vorhaben, um den ewigen Warnungen vor der "Zuwanderung ins Sozialsystem" Taten folgen zu lassen. Angesetzt hat er als Bundeskanzler bei der Familienbeihilfe. Die türkis-blaue Regierung passte 2019 diese Leistung ebenso wie den Kinderabsetzbetrag und weitere steuerliche Vergünstigungen für in Österreich arbeitende EU-Bürger an die Lebenshaltungskosten an jenen Orten an, wo deren Kinder leben. Gerade für Osteuropäer brachte das empfindliche Einbußen.

Doch Experten sahen in dieser "Indexierung" von Anfang an einen Widerspruch zu EU-Recht, die Europäische Kommission brachte im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens im Mai 2020 Klage gegen Österreich ein.

Verstoß gegen Unionsrecht

Nun haben sich die Warnungen bewahrheitet: Richard de la Tour, Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH), stellt in seinem Schlussantrag zur Causa fest, dass die Indexierung gegen Unionsrecht verstoße. Arbeitnehmer, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaats sind, müssten in Österreich unabhängig vom Aufenthaltsort ihrer Kinder die gleichen Beihilfen und steuerlichen Vergünstigungen wie österreichische Arbeitnehmer erhalten können, so die Argumentation. Schließlich trügen diese in gleicher Weise zur Finanzierung des österreichischen Sozial- und Steuersystems bei wie österreichische Arbeitnehmer. De la Tour schlägt dem Gerichtshof deshalb vor, der Klage der Kommission stattzugeben.

Das letzte Wort ist damit aber noch nicht gesprochen: Die Rechtsgutachten der Generalanwälte sind für die finale Entscheidung des EuGH nicht verbindlich, der Gerichtshof kann auch zu einem anderen Urteil kommen. In der Regel folgt der EuGH aber den Schlussanträgen, verschiedene Quellen sprechen von einer Übereinstimmungsrate von zwei Dritteln und mehr.

Ist dies im aktuellen Fall genauso, könnten betroffene Bürger bis zu fünf Jahre rückwirkend Nachzahlungen der gekürzten Beträge beantragen, schreibt die Arbeiterkammer auf ihrer Homepage. Möglicherweise müssten die Kürzungen nach einem Urteil des EuGH aber auch von Amts wegen rückabgewickelt werden. Bei einer Verurteilung Österreichs wünsche er sich eine umgehende Rückzahlung der gekürzten Familienbeihilfe, hat EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr bereits deponiert.

Rasche Reparatur gefordert

Eine erste Reaktion kommt von der grünen Familiensprecherin Barbara Neßler. Sie begrüßt das Gutachten, da hinter der Indexierung die Haltung stehe, dass manche Kinder weniger wert seien: "Dies widerspricht jeglichem Gerechtigkeitsanspruch, den ein demokratischer Staat haben sollte." Die Regierung solle eine Reparatur vorbereiten, noch bevor die Entscheidung des EuGH vorliegt. (Gerald John, 20.1.2022)