Eine Corona-Demo soll Kinder in einem Hort verschreckt haben (Symbolbild). Foto: APA/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Linz – Eine Corona-Demo, die auch an einem Kinderhort in Linz vorbeigeführt hat, sorgt für Aufregung unter den Eltern: Laut Medienberichten sollen Kundgebungsteilnehmer mit ihren Parolen die Kinder stark verschreckt und auch Videos von ihnen sowie von wartenden Eltern gemacht haben. Die Teilnehmer sollen lautstark gefordert haben, dass die Pädagoginnen die zum Schutz geschlossenen Vorhänge öffnen. Die Polizei hat allerdings keine Wahrnehmungen in diese Richtung gemacht.

Rund 1.400 Personen nahmen laut Polizei an der Kundgebung teil, die von der Linzer Innenstadt bis zur Herz-Jesu-Kirche führte, wo der Zug umdrehte. In diesem Bereich befindet sich auch ein Hort. Dass die Kinder im Inneren Masken trugen, habe das Interesse der Demonstranten geweckt, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten".

Hort: "Kinder wurden terrorisiert"

Pädagoginnen hätten bemerkt, dass Demonstranten Videos von den Kindern machten, und die Vorhänge geschlossen. Daraufhin sei auf der Straße der Ruf "Vorhänge auf" ertönt, heißt es unter Berufung auf Eltern. "In der Zeit von 15.25 bis 16 Uhr wurden die Kinder und die Pädagoginnen terrorisiert", zitiert die Zeitung aus einer Mitteilung des Horts an die Erziehungsberechtigten, "im ganzen Haus kümmerten sich unsere Pädagoginnen um die weinenden Kinder aller Altersstufen." Laut dem ORF Oberösterreich wurde der Hort mit Megafon-Durchsagen und einem Pfeifkonzert beschallt. So wurde laut Betroffenen etwa "Eure Eltern töten euch mit der Impfung" gerufen.

Polizei: Keine Zwischenfälle

Bei der Landespolizeidirektion hieß es, dass der Demozug zwar im Bereich des Hortes zum Stillstand kam, weil er dort wendete, um wieder zurück in Richtung Innenstadt zu ziehen. Man habe aber keine Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Hort wahrgenommen. Auch sei es nicht richtig, dass das Gebäude habe beschützt werden müssen. Allerdings sei – wie auf der gesamten Demo – immer wieder "Maske weg!" skandiert worden.

Gemeldet wurden nach der Demo 21 Anzeigen wegen der Nichteinhaltung der Maskenpflicht, je zwei wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot, Ordnungsstörung und Anstandsverletzung sowie eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz. Zu Festnahmen kam es nicht.

An einer weiteren Demo am Linzer Bindermichl, die sich gegen das Einschreiten der Polizei richtete, nahmen 20 Personen teil. Es setzte neun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht und eine wegen Vermummung. (APA, 20.1.2022)