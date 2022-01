Die Fan-Brüder, "Projekt Barnabus". Aus dem Engl. v. Nicola T. Stuart. € 16,90 / 72 Seiten. Jacoby & Stuart, Berlin 2021. Ab 4 Jahren Foto: Jacoby Stuart

Zum Weltkuscheltag – er war am 21. Jänner – empfehlen wir heute ein Bilderbuch über das Schicksal eines kuriosen Kuscheltiers: Barnabus, halb Elefant, halb Maus, fristet sein Dasein eingesperrt in einer Glasglocke in einem geheimen Labor. Es liegt unter einem Geschäft mit dem vielsagenden Namen "Perfekte Kuscheltiere": Anders als er sind dort alle (scheinbar) perfekt. Mit seinen ebenfalls unperfekten und daher von einem Recyclingprozess bedrohten Leidensgenossinnen und -genossen bahnt sich Barnabus den Weg in die Freiheit, mit einem überraschenden Ende: Denn das Ziel sind nicht glückliche Kinderhände, sondern ein selbstbestimmtes Kuscheltierleben in einem nahegelegenen Park. Insofern ein kleiner Denkanstoß zum Weltkuscheltag, der mit den detailverliebten Illustrationen dieser ungewöhnlichen Welt, aber auch seinen skurrilen Ideen sehr viel Spaß macht. (22.1.2022)