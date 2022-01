Serienreif-Podcast über Kitzbühel und "Kitz", Dreh für Netflix-Hit "Tyler Rake" in Wien, Nehammer, Impflotterie und ORF, Hensel gab Aufsichtsratsvorsitz bei "Wiener Zeitung" ab

Nicholas Ofczarek beim Dreh für "Der Pass 2" auf Sky, er findet als Kommissar Winter zurück ins Leben. Oder auch nicht. Foto: Sky Deutschland/W&B Television/epo-film/Hendrik Heiden

Hier kommen die Mediennews von heute:

Sky-Krimiserie: Nicholas Ofczarek in "Der Pass 2": "Trotz allem bleibe ich der Alte" – Das alpenländische Krimiereignis geht am Freitag in die zweite Runde. Der Schauspieler über Angst vor der Kamera, falsche Glaubenssätze und die Wandlung des Gedeon Winter

Corona: Regierung schüttet über Impflotterie bis zu eine Milliarde Euro aus – Kanzler Nehammer sagte, dass die Impflotterie über den ORF abgewickelt wird, das sorgt für Unruhe in der Medienbranche, etwa über die Bewerbung der Lotterie. Diese dürfte sich nicht auf den ORF beschränken. Nach STANDARD-Recherchen im ORF gibt es noch keine Vereinbarungen.

Serienreif-Podcast: Bonzen, Bauern, Bond: Wie viel von Kitzbühel steckt in "Kitz" – Die Netflix-Serie "Kitz" begleitet junge Mitglieder der Münchner Schickeria in Kitzbühel. Wie sehr das Ganze der Realität entspringt, erklärt Tirol-Korrespondent Steffen Arora

Staatlich: Austria-Präsident Hensel gab Aufsichtsratsvorsitz bei "Wiener Zeitung" ab – Der Abschied von der republikeigenen Tageszeitung wird intern mit persönlichen Gründen erklärt

Ab 31. Jänner: Fortsetzung des Netflix-Hits "Tyler Rake" wird auf Wiener Donauplatte gedreht – Laut "Falter" ab 31. Jänner, Eltern mit Nachwuchs im Kindergarten Donaucity hätten das Angebot, ihre Kinder für täglich 120 Euro anderweitig zu betreuen, auch Geschäfte sperren temporär zu

Ö3-Format: Claudia Stöckl blickt am Sonntag auf 25 Jahre "Frühstück bei mir" zurück – Sie lässt am Sonntag in einem "Frühstück bei mir"-Spezial mit Ö3-Moderatorin Gabi Hiller 1.220 Sendungen Revue passieren

Neue Initiative: Presseclub Concordia bietet juristische Hilfe für Journalisten – Programm "Rechtsdienst Journalismus" mit Schulungen, individueller Rechtsauskunft und Prozesshilfe

Ab Freitag: Glööckler über RTL-Dschungelcamp: "Ich scharre schon mit den Hufen" – Der Modeschöpfer möchte "lieber heute als morgen ins Camp". Für ihn ist die Show "ein riesiges Abenteuer"

Sonntagskrimi: Seelische Gewalt am "Tatort" aus Saarbrücken: "Das Herz der Schlange"

Samstag: 3sat-Doku "Kaminer inside" spürt dem Klang Österreichs nach – Der Schriftsteller besucht Wanda-Sänger Marco Michael Wanda, Schlagersänger Andreas Gabalier und auch die Wiener Sängerknaben

Switchlist: Brokeback Mountain, Stöckl live und Kanzler-Interview, Doku über die Macht des Geldes: TV-Tipps für heute Abend.

Einen angenehmen Abend wünscht die Etat-Redaktion.