Leicht hatte es der Krisendiplomat Antony Blinken auch am Donnerstag nicht. Die Mission des US-Außenministers im Zusammenhang mit dem immer schärfer werdenden Konflikt zwischen dem Westen und Russland wurde von zahlreichen Störgeräuschen begleitet. Und diese kamen zum Teil aus seiner eigenen Heimat, aus dem fernen Washington.

Vorbesprechung im deutschen Kanzleramt: Gastgeber Olaf Scholz mit US-Außenminister Anthony Blinken. Foto: Annegret Hilse/Pool Photo via AP

Während nämlich Blinken am Morgen von Kiew nach Berlin flog, geisterten bereits die neuesten Nachrichten über seinen Chef im Weißen Haus durch die europäischen Frühnachrichten. In einer seiner wenigen Pressekonferenzen hatte US-Präsident Joe Biden für Verwirrung gesorgt, indem er – auch mit Blick auf mögliche Reaktionen der Nato – zwischen einem "geringfügigen Eindringen" Russlands in die Ukraine und einem "ausgewachsenen Krieg" unterschied.

Nicht nur aufseiten der oppositionellen Republikaner in den USA gab man sich "fassungslos" über die Äußerungen Bidens. CNN zitierte auch einen ungenannten ukrainischen Regierungsvertreter, der die Befürchtung äußerte, Biden habe mit seinen Worten dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ungewollt grünes Licht gegeben, "nach Belieben in die Ukraine einzudringen".

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, war bemüht, die Wogen rasch zu glätten. Biden habe deutlich gemacht, dass die USA und ihre Verbündeten "schnell, hart und geschlossen reagieren" würden, sollten "russische Streitkräfte sich über die ukrainische Grenze bewegen". Der US-Präsident wisse aber, dass Russland "über ein umfangreiches Instrumentarium für Aggressionen" unterhalb der Schwelle militärischer Aktionen verfüge – beispielsweise Cyberangriffe und paramilitärische Taktiken.

"Gemeinsame Antwort"

Dasselbe Argument, nämlich dass Biden in dem einen Fall von physischen Angriffen durch Soldaten, im anderen aber von Instrumenten sogenannter hybrider Kriegsführung gesprochen habe, griff dann auch Blinken bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin auf, wo man zuvor auch mit dem französischen und dem stellvertretenden britischen Außenminister verhandelt hatte. Jedweder Grenzübertritt russischer Truppen würde eine "schnelle, ernsthafte und gemeinsame Antwort" der westlichen Alliierten provozieren.

"Wir sind uns einig: Der einzige Weg aus der Krise ist ein politischer Weg, und dieser Weg führt nur über den Dialog", sagte Baerbock im Anschluss an ihr Gespräch mit Blinken. Leider aber spreche "das russische Verhalten weiterhin eine andere Sprache". Auch im Namen Blinkens forderte sie Russland "dringend dazu auf, Schritte zur Deeskalation zu unternehmen".

Überhaupt waren beide Seiten sichtlich bemüht, Einigkeit gegenüber Russland zu beschwören – untereinander, aber auch im Rahmen der EU, der Nato oder der Staatengruppe G7. "Wir stehen an einer entscheidenden Weggabelung", sagte Blinken. Die Entscheidung liege bei Moskau. Ob Russland sich für Dialog und Diplomatie entscheide oder für den "Weg der Aggression": Die USA und ihre Verbündeten würden geeint zusammenstehen.

Moskau gibt sich davon unbeeindruckt und erhöhte am Donnerstag weiter den Druck: Das russische Verteidigungsministerium kündigte für Jänner und Februar großangelegte Marinemanöver im Atlantik, in der Arktis, im Pazifik und im Mittelmeer an. Bereits jetzt hat Russland etwa 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen, auch ins verbündete Belarus wurden Truppen geschickt.

Lostag in Genf

Mitte Dezember hatte Moskau einen Forderungskatalog öffentlich gemacht, in dem es schriftliche "Sicherheitsgarantien" verlangt – darunter das Versprechen, dass die Ukraine nie der Nato beitreten werde. Der Westen hat für den Fall eines Angriffs mit massiven Wirtschaftssanktionen gedroht. Mehrere Staaten liefern Waffen an die Ukraine, Deutschland lehnt das für sich ab.

Am Freitag trifft Antony Blinken in Genf nun seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Es wird für ihn der schwierigste Termin in dieser Woche. Und – auch für die Europäer, die nicht am Tisch sitzen werden – der wichtigste. (Gerald Schubert, 20.1.2022)