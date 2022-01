Die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer diskutiert mit Fachleuten über das neue Impfpflichtgesetz in Österreich. Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit!

Es ist das bisher umstrittenste Vorhaben der türkis-grünen Regierung. Am Donnerstag hat der Nationalrat den Weg für das Impfpflichtgesetz freigemacht. Die Impfpflicht gilt für alle Personen ab 18 Jahren mit einem Wohnsitz in Österreich. Sie müssen einen Impfstatus vorlegen können, der alle Impfungen umfasst, die der Gesundheitsminister zuvor per Verordnung als notwendig festgelegt hat. Ab März kann die Polizei kontrollieren und Strafen gegen Impfunwillige verhängen.

Österreich geht damit als bisher einziges Land in der EU diesen Weg, eine allgemeine Impfpflicht ab 18 zu beschließen. Italien wird eine Impfpflicht ab 50 einführen, Griechenland ab 60. Dazu kommt, dass mit Omikron eine neue Situation entstanden ist: Die Impfung schützt kaum noch vor Ansteckungen.

Gibt es dennoch gute Gründe für das Impfpflichtgesetz? Was sind die Argumente dafür und dagegen? Darum geht es diese Woche in der Videodebatte "STANDARD mitreden".

Diskutieren Sie mit

Mit dabei ist die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer. Zu Gast ist die Epidemiologin Eva Schernhammer, die auch Mitglied der von der Regierung beauftragen Expertenkommission Gecko ist. Mitdiskutieren wird auch der Rechtsanwalt Wolfram Proksch, der das bisherige Verbot der Sterbehilfe mit seiner Klage vor dem Verfassungsgericht gekippt hat, und Veit Dengler, der frühere CEO der Mediengruppe NZZ.

Wie denken Sie über das neue Gesetz? Haben Sie Fragen an die Regierungspolitikerin Maurer oder an die Expertenrunde? Posten Sie hier im Forum. Die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Debatte am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 20.1.2022)