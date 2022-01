Im Bereich des Wienerwaldes gingen am Donnerstagnachmittag starke Schneefälle nieder. Foto: imago images/spfimages

Altlengbach/Vösendorf – Wegen starker Schneefälle im Wienerwald ist die Wiener Außenringautobahn (A21) am Donnerstag gesperrt worden. Grund waren mehrere in Steigungsbereichen hängengebliebene Fahrzeuge, die teilweise beide Spuren blockierten, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Die Sperre der A21 galt im gesamten Verlauf für beide Richtungen, berichtete auch ein ÖAMTC-Sprecher. Es kam zu Verzögerungen und Stau. "Die Dauer der Sperre ist derzeit nicht absehbar", hieß es von der Asfinag.

Jene Abschnitte, in denen Kfz Spuren blockierten, konnten nicht von Schnee befreit werden. "Die Asfinag, die Einsatzkräfte der Polizei sowie die Abschleppunternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, die hängengebliebenen Lkw zu bergen oder so am Fahrbahnrand zu positionieren, dass die Räumfahrzeuge weiterfahren können", wurde mitgeteilt. Eine großräumige Umfahrung über die Kremser Schnellstraße (S 33), die Stockerauer Schnellstraße (S 5) und die Donauuferautobahn (A 22) wurde eingerichtet. (APA, 20.1.2022)