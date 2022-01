Klarheit nach Checks in London

Erleichterung. Foto: AP/Grant

Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang hat seine Herzprobleme überwunden. Bei Checks am Donnerstag in London wurde das bestätigt. "Hallo Leute, ich bin nach London zurückgekommen, um zusätzliche Tests durchzuführen, und ich bin sehr glücklich sagen zu können, dass mein Herz absolut in Ordnung ist und ich komplett gesund bin", schrieb der 32-jährige Gabun-Teamspieler auf seiner Instagram-Seite.

Aubameyang war nach einer überstandenen Corona-Infektion zuletzt aus der Quarantäne entlassen worden, hatte allerdings wegen der Herzprobleme frühzeitig vom Afrika Cup aus Kamerun abreisen müssen. (APA, 22.1.2022)