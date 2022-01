[Corona-Livebericht] Sieben-Tage-Inzidenz klettert auch in Deutschland erstmals über 700

[Wissenschaft] Was über den neuen Omikron-Subtyp BA.2 bisher bekannt ist

[Gesundheit] Fünf Gründe, warum man jetzt nicht absichtlich Omikron bekommen sollte

[Gesetz] Breite Mehrheit und laute Proteste: Impfpflicht ist beschlossene Sache

["Was ist da los?"] Schnell erklärt: Die Impfpflicht in zehn Karten

[TV-Tagebuch] Karl Nehammer sieht kein "Systemproblem"

[Deutschland] CDU-Politiker Lammert vor Parteitag: "Frontalopposition kommt nicht infrage"

[Serie: Geradegerückt] Whitney Houston: Die Verkörperung der tragisch gefallenen Frau?

[Olympia 2022] Schweizer Olympia-Snowboarderin Patrizia Kummer: Ungeimpft, unbeeindruckt

[Kultur] 150. Todestag von Franz Grillparzer: "Der reinste Shakespeare an Knappheit"

[Duale Bildung] Lehrlinge wollen in Corona-Debatte nicht mehr ignoriert werden

[Einserkastl] Schuld und Leugnung

[Kolumne von Florian Scheuba] "Danke, dass wir das so offen besprechen können!"

[Wetter] Der Ostalpenraum verbleibt in einer straffen Nordströmung. Mit dieser stauen sich an der Alpennordseite dichte Wolken mit etwas Schneefall zwischen dem Tiroler Unterland und dem Industrieviertel. Im Flachland ziehen bei anhaltend lebhaftem Nordwestwind nur einzelne Schneeschauer durch, zwischenzeitlich zeigt sich dort auch länger die Sonne. Etwas mehr Sonnenschein und Föhn gibt es alpensüdseitig. Frühtemperaturen minus 7 bis minus 1 Grad. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 3 Grad. Gefühlt ist es bei Wind deutlich kälter.

[Zum Tag] 2017: Beim Women’s March on Washington protestieren zwischen 500.000 und 700.000 Menschen am ersten Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump für Frauen- und Menschenrechte in Washington, D.C. Entsprechende Demonstrationen finden auch in weiteren US-amerikanischen Großstädten und in zahlreichen anderen Ländern statt, weltweit rund 670.