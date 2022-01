Laut Ages-Dashboard wurden am Donnerstag 24.914 Neuinfektionen registriert. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Just am Tag des Beschlusses zum Impfpflichtgesetz sowie der Ankündigung einer milliardenschweren Impflotterie der Regierung wurden von den Ministerien keine Corona-Neuinfektionszahlen genannt. Während am Mittwoch der Rekordwert von 27.677 neuen Fällen gemeldet wurde, blieb die tägliche Datenmeldung aus Gesundheits- und Innenministerium am Donnerstag aus. Auch Freitagfrüh waren diese Zahlen noch nicht verfügbar. Der Grund sei eine nicht abgeschlossene Datenbereinigung, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Verschiedene Quellen

Andere Quellen nannten sehr wohl Zahlen: Im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) wurden von Mittwoch auf Donnerstag 25.592 Neuinfektionen gemeldet, von Donnerstag auf Freitag waren es 28.582. Das sind jedoch Rohdaten, sie müssen unter anderem noch von Doppelmeldungen in den Bundesländern bereinigt werden. Andererseits meldete die Ages bereits offizielle Zahlen: Demnach wurden am Donnerstag laut Dashboard 24.914 Neuinfektionen registriert.

Der kleine Unterschied zu den Daten aus Gesundheits- und Innenministerium, auf die sich auch die tägliche STANDARD-Meldung bezieht: Die Ages weist die neu identifizierten Corona-Fälle dem Tag der Labordiagnose zu. Die Zahlen unterscheiden sich also großteils nicht signifikant. Während die Ministerien am Mittwoch 27.677 neue Fälle meldeten, waren es im Ages-Dashboard 28.209 an diesem Tag.

Aufgrund der aktuell sehr hohen Fallzahlen in Österreich könnte es auch weiterhin Probleme bei der täglichen Morgenmeldung von Gesundheits- und Innenministerium geben. Man werde an einer Optimierung der Prozesse zur Publikation der Fallzahlen in Österreich mit Hochdruck arbeiten, hieß es.

Weiter weniger als 200 Intensivbetten belegt

Auf den Intensivstationen ist die Situation vorerst weitgehend entspannt: Weiterhin gibt es weniger als 200 belegte Corona-Intensivbetten. Laut Ages-Dashboard benötigten am Donnerstag 196 Personen eine intensivmedizinische Behandlung. Damit sind aktuell nur rund neun Prozent der Intensivbetten in Österreich mit Covid-19-Fällen belegt.

Auf den Normalstationen wurde hingegen in den vergangenen Tagen ein leichter Anstieg registriert: Am Donnerstag wurden 892 Normalbetten benötigt – vor fünf Tagen waren es noch 649. Immer noch befindet sich das Niveau aber unter 1.000 belegten Normalbetten. Unter diese Marke fiel die Belegung im gesamten letzten Corona-Winter nicht. (David Krutzler, 21.1.2022)