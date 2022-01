6. Dezember 2021: Bundespräsident Alexander Van der Bellen ernennt den neuen Bundeskanzler von Österreich. Nach Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg ist Karl Nehammer der dritte Kanzler in nur 60 Tagen. Und das Land fragt sich, ob mit ihm jetzt endlich Ruhe eingekehrt ist? Doch für Ruhe ist keine Zeit. Die Pandemie wütet. Ein Teil der Bevölkerung radikalisiert sich zunehmend. Große Vorhaben wie die Klimawende und die Bildungsreform müssen vorangetrieben werden. Und all das, während die Korruptionsermittlungen gegen Nehammers eigene Regierungspartei, die ÖVP, in vollem Gange sind.

In dieser Folge von "Inside Austria" wollen wir herausfinden, wie Österreichs neuer Mann an der Spitze tickt. Ob er den Kurs seines Vorvorgängers fortführen oder eigene Akzente als Bundeskanzler setzen will. Denn viele im Land haben nach den Skandalen rund um Sebastian Kurz das Vertrauen in die Regierung verloren. Wie will Nehammer dieses Vertrauen zurückgewinnen? Und was ist sein Plan für Österreich? (red, 22.1.2022)

In dieser Folge zu Gast: Katharina Mittelstaedt (stv. Innenpolitikressortleiterin beim STANDARD) und Oliver Das Gupta (Autor bei SPIEGEL und STANDARD).

