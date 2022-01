Die Außenminister der USA und Russlands treffen sich am Freitag in der Schweizer Stadt, um den Konflikt um die Ukraine diplomatisch beizulegen

Ein ukrainischer Soldat an der Grenzlinie zur separatistischen Region Donezk, die von prorussischen Einheiten kontrolliert wird. Foto: AP / Andriy Dubchak

Die Kriegsangst stieg in den vergangenen Tagen rasant an. Die Drohgebärden zwischen den USA und Russland wurden immer intensiver. Nun sollen diese am Freitag in Genf abgebaut werden. US-Außenminister Antony Blinken und sein russisches Gegenüber Sergej Lawrow treffen sich in der Schweizer Stadt, um es in Sachen Ukraine noch einmal mit Diplomatie anstatt roher Waffengewalt zu versuchen.

Davor versuchte Blinken auf einer Reise durch Europa, die Front des Westens gegen Russland zu einen. Auch wenn er dabei von seinem eigenen Chef in Washington Steine in den Weg gelegt bekam: US-Präsident Joe Biden hatte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch gedroht, dass Moskau teuer dafür bezahlen werde, sollte es in die Ukraine einmarschieren, dann aber durch eine ungeschickte Formulierung Zweifel an der Entschlossenheit geweckt.

Angst vor Aggression

Die zehntausenden Truppen, die Russland an die ukrainische Grenze verlegt hatte – und weitere zahlreiche Einheiten, die sich aufgrund einer Militärübung im benachbarten Belarus befinden – schüren die Angst, dass Putin noch einmal mit Waffengewalt gegen die Ukraine vorgehen könnte. 2014 hatten russische Truppen die ukrainische Halbinsel Krim besetzt. Zwar weist Moskau die Anschuldigungen von sich, spricht jedoch von militärischen Operationen, sollte eine Liste von Forderungen an die Nato nicht erfüllt werden. Dazu zählt vor allem, dass die Ukraine niemals Mitglied des westlichen Militärbündnisses wird.

Bereits in der vergangenen Woche trafen sich die Stellvertreter von Blinken und Lawrow: Wendy Sherman auf der US-Seite und Sergej Rjabkow aus Moskau konnten aber bei ihrem Gespräch wenig erreichen.

Schulterschluss vor Genf

Bereits im Vorfeld des aktuellen Treffens dämpften US-Diplomaten aber die Hoffnungen auf konkrete Lösungen am Freitag. Blinken sagte am Donnerstag, dass er nach seinen Treffen in Kiew und Berlin eine gemeinsame Sicht der westlichen Staaten vertreten werde und so Russland unter Druck setzen könnte, einen Schritt zurück zu machen. "Diese Einigkeit gibt uns Stärke. Eine Stärke, die Russland nicht besitzt und mit der sie nicht konkurrieren kann, wenn ich das hinzufügen darf", sagte der US-Außenminister. "Und deshalb (...) werde ich eine gemeinsame Sicht, ein gemeinsames Interesse, der USA und ihrer europäischen Verbündeten und Partner präsentieren, um einen diplomatischen Weg zu finden, um diesen Konflikt zu entschärfen."

Dass Biden bei seiner Rede am Mittwoch gesagt hatte, dass der Westen auf ein "kleineres Eindringen" in die Ukraine nicht reagieren könnte, zeichnete ein anderes Bild. Zwar klärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, anschließend auf, dass die USA auf einen Grenzübertritt Russlands entschlossen reagieren werde. Doch der Schaden war angerichtet. Auf Twitter erinnerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, "die großen Mächte, dass es kein kleines Eindringen und keine kleinen Nationen gibt. Genauso wenig wie es wenige Opfer und wenig Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen gibt."

(bbl, Reuters, 21.1.2022)