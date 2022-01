Adam Driver und Lady Gaga mimen das Gucci-Paar. Überzeugte Sie die Darstellung? Foto: Fabio Lovino © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Der Name Gucci ist aus der Modewelt nicht wegzudenken. Das Imperium, an dem heute aus dem Gucci-Clan niemand mehr Anteile besitzt, erlebte mit dem Auftragsmord von Patrizia Reggiani an ihrem Ex-Mann Maurizio Gucci einen traurigen Höhepunkt. 18 Jahre saß Reggiani deswegen im Gefängnis. Nun wurde die Geschichte von Ridley Scott verfilmt. Seit Dezember läuft der Film in den heimischen Kinos und gibt Einblick in die Strukturen des einstigen Familienunternehmens und vor allem in die Beziehung von Patrizia Reggiani, verkörpert von Lady Gaga, und Maurizio Gucci, gespielt von Adam Driver.

Neben den beiden Hauptdarstellern ist Jeremy Irons als Rodolfo Gucci, Patriarch der Familie, zu sehen. Al Pacino übernimmt die Rolle des Bruders Aldo Gucci, und Jared Leto – nicht wiederzuerkennen – verkörpert als Paolo Gucci dessen exzentrischen Sohn. Der Film bietet ein Staraufgebot, das ebenso vielversprechend klingt wie der Plot. Denn was soll schon schiefgehen, wenn es um Mode, Macht und Mord geht? Die Kritiken fallen dennoch recht unterschiedlich aus.

Das sagen die Kritiker

"Im Guten wie im Schlechten ist 'House of Gucci' etwas zu brav, um ein Kultklassiker zu werden", schreibt der "Guardian" über Scotts Verfilmung und vergibt drei von fünf Sternen. Im STANDARD ist zu lesen: "Scott setzt in der Darstellung der Guccis zwischen 1970 und 1995 auf Effekte, auf gnadenlose Übertreibung und Zuspitzung. So ziemlich jedes Italien-Klischee wird hollywoodgerecht aufbereitet. Wer sich hingegen auf die lustvoll überzeichnete Groteske, die hier geboten wird, einlässt, kommt auf seine Kosten. Die Geschichte von Liebe, Intrigen und Verrat, garniert mit einer großen Portion Gucci-Glamour, bietet schließlich Stoff in Hülle und Fülle." Die New York Times streicht zwar das prinzipiell beeindruckende Handwerk Scotts hervor, kritisiert aber, dass "es dieses Mal an der nötigen Vision oder Inspiration mangelt. Das Drehbuch hat eine sich wiederholende Qualität. Die meisten Szenen bestehen aus Guccis, die andere Guccis anschreien." Für "Mr. Zebra" ist der Film ein Flop:

(wohl, 24.1.2022)