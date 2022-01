Autor Michael Köhlmeier Foto: APA / dpa / Pool / Sebastian Gollnow

Der STANDARD feiert seine zehntausendste Ausgabe. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns mit der Zahl Zehntausend.

Die ÖVP hat in dieser Zeit – scheinbar – doppelten Massel. Einmal kommt ihre große Geschichte der Korruption im Schatten der Pandemie auf; zum anderen sind da Sebastian Kurz und seine Clique, in deren Regierungszeit sich all diese Ungeheuerlichkeiten pressen lassen.

Dass Kurz einen Schweinestall errichtet hat, das kann inzwischen auch der doofste Funktionär nicht mehr wegreden. Aber wenn es dort eh schon so stinkt, warum nicht den ganzen Dreck der vorangegangenen Jahre auch noch auf diesen Haufen schieben? Nein!

Dass die kriminelle Energie einer sich über Jahrzehnte staatstragend gebenden Partei unser Land vergiftet, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ein wenig müssen wir wohl doch auf Integrität und Anstand achten! Den letzten Aufrechten der ÖVP kann man nur raten, rasch einen Schlussstrich zu ziehen – wie 1993 die Democrazia Cristiana: Auflösung und Neugründung. (Michael Köhlmeier, 22.1.2022)