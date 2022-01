"Die Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges." Diesen Satz eines Wirtschaftswissenschafters aus den 1970er-Jahren zitiert die deutsche Kulturwissenschafterin Evke Rulffes in ihrem viel beachteten Buch "Die Erfindung der Hausfrau". In diesem beschreibt sie die historische Entwicklung von der "Hausmutter", übrigens ein Ratgeberbuch aus dem 18. Jahrhundert, die eine Art Managerin war, hin zur bürgerlichen Hausfrau, die in jeder Beziehung abhängig und entwertet war.

Evke Rulffes, "Die Erfindung der Hausfrau". 22,60 Euro / 288 Seiten. HarperCollins-Verlag, 2021

Wie konnte das passieren? Warum gibt es heute noch immer so wenig Wertschätzung für Haus- und Care-Arbeit? Warum hat die Corona-Pandemie wieder einen Backlash für Frauen bedeutet? Und warum gehen noch immer so wenige Männer in Väterkarenz? Diese und andere Fragen stellen wir uns gemeinsam mit der Schriftstellerin Sabine Scholl, die sich in ihren Büchern schon mehrfach mit weiblichen Rollenbildern und Frauenschicksalen auseinandergesetzt hat. Wir besprechen auch die Tücken der Ratgeberliteratur und den damit verbundenen Selbstoptimierungszwang für Frauen. (red, 21.1.2022)