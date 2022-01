Erfahrungsbericht: Zwei Wochen Detox für das Wohlbefinden

Jetzt sitze ich also wieder einmal hier, mit einem Glas Bittersalz, in Wasser aufgelöst. Dieser wahrlich nicht wohlschmeckende Drink ist der Einstieg in mein alljährliches Ritual der Detox-Kur. Das Bittersalz sorgt dafür, dass die Verdauung in Schwung kommt, der Darm leert sich. Alles, was sich in seinen Zoten und Schlingen vielleicht festgesetzt hat, soll sich dadurch lösen.

Mein erster Versuch in diese Richtung ist lange her. Ich hatte damals regelmäßig furchtbare Bauchkrämpfe, es war oft schwierig, aufrecht zu stehen. Heute würde man es Reizdarmsyndrom nennen. Weil mehrere medizinische Untersuchungen keine Klärung brachten, habe ich es mit einer klassischen Mayr-Kur probiert: Alte, ganz lang gekaute Semmeln und Milch. Danach waren die Krämpfe nie wieder so schlimm.

Herantasten

Im Nachhinein weiß ich: Der Darm ist mein Stressorgan. Die Krämpfe kamen immer dann, wenn ich in einer Situation der Überforderung war. Viele Menschen kennen das. Manche haben Kopfschmerzen, andere schlafen schlecht, nicht wenige haben Verdauungsprobleme.

Im Laufe der Jahre habe ich einiges ausprobiert: eine Woche Rohkost (nichts für mich, ich brauche warmes Essen), Smoothies (auch nicht gut, ich will kauen) und einmal eine Saftkur nach Buchinger (fünf Tage nichts essen ist spannend, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich das wiederholen möchte).

Mittlerweile habe ich ein bewährtes Konzept: Ich esse zwei Wochen reduziert und darmschonend. Alle Genussmittel wie Zucker, Alkohol, Weißmehl, aber auch Fleisch lasse ich weg. Es gibt Porridge mit Wasser und Kokosmilch, Gemüsesuppen, gedünstetes Gemüse und gekochte Kartoffeln. Gebacken oder gebraten wird nichts, damit es leichter verdaulich ist. Dazu gibt es frische Kräuter, pflanzliche Öle, außerdem Nüsse als Eiweißquelle.

Am zweiten oder dritten Tag bekomme ich Kopf- und Gliederschmerzen, fühle mich schwach – ein Prozess, den viele beim Entgiften erleben. Spätestens ab Tag vier fühle ich mich richtig gut.

Stressregulator

Es stimmt, doppelt verblindete Studien mit großen Teilnehmerkohorten, dass dieses Detox-Programm meine Stressresilienz verbessert, gibt es nicht. Über das bessere Gleichgewicht des Mikrobioms gibt es Studien. Für das Verhindern eines Reizdarmsyndroms kenne ich keine. Nichtsdestotrotz schalte ich jedes Jahr zwei Wochen lang ein paar Gänge zurück. Denn das trägt mich gut durch die restlichen 50 Wochen des Jahres, gesundheitlich und stresstechnisch. Und das tut mir wirklich gut. (kru)