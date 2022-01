Der neue, batteriebetriebene Wohnwagen namens eStream ist für eine emissionsfreie Zukunft konzipiert. Noch ist das Vehikel ein Konzept. Foto: Thor Industries

Der Airstream ist Kult, zumindest in den USA. Seit rund 90 Jahren rollt der stromlinienförmige Wohnwagen schon über die Highways und spielt in so manchem Hollywood-Film eine Nebenrolle. Jetzt soll er endlich für das 21. Jahrhundert fit gemacht werden.

Das findet wohl die Muttergesellschaft von Airstream, Thor Industries. Und stellte ein neues batteriebetriebenes Wohnwagenkonzept namens eStream vor, das für eine emissionsfreie Zukunft konzipiert ist. Puristen werden sich freuen, dass Amerikas beliebtestes Wohnmobil seinen charmanten Retrostil beibehält, obwohl die Technik im Inneren auf dem neuesten Stand ist.

Der eStream basiert auf der Anhängerplattform von Thor und ist mit einem elektrischen Antriebsstrang ausgestattet, der aus zwei unabhängigen Motoren besteht, die jeweils eines der Räder des Anhängers antreiben. Dieses System, das Berichten zufolge 242 PS hat, schiebt den Camper an und nimmt dem Zugfahrzeug einen Teil der Last ab. Da das Fahrzeug nicht länger einen schweren und unhandlichen Wohnwagen schleppen muss, verbraucht es weniger Kraftstoff (oder Energie, wenn es ein Elektrofahrzeug ist) und lässt sich auch besser handhaben.

Solar- und Brennstoffzellen

Die Motoren werden von einer Hochspannungsbatterie mit 80 kWh und einer integrierten Brennstoffzelle angetrieben. Die Reichweite soll laut Thor etwa 300 Meilen (rund 482 Kilometer) betragen. Das Wohnmobil ist außerdem mit Solarzellen ausgestattet, die bis zu 900 Watt saubere Energie in die Batterien einspeisen, um die elektrischen Geräte an Bord zu betreiben. Laut Thor kann man so bis zu zwei Wochen lang ohne Stromnetz leben.

Darüber hinaus kann der eStream über eine App ferngesteuert werden. Im Grunde genommen kann er sich selbst auf einen Campingplatz fahren, ohne dass das Zugfahrzeug überhaupt beteiligt ist. Die App überwacht auch den Batteriestand und schlägt die nächstgelegenen und günstigsten Ladestationen vor.

Gadgets

Die Innenausstattung umfasst ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche mit Fernseher, Mikrowelle und Kühlschrank. Man kann sich aber auch ausgefallene Gadgets und Smart-Home-Technologien wie ein sprachgesteuerte Klima- und Beleuchtungssystem einbauen lassen.

Airstream hat die Idee eines elektrischen Wohnwagens erstmals im Februar letzten Jahres vorgestellt. Obwohl der eStream in diesem Stadium nur ein Konzept ist, stellt er einen wichtigen Meilenstein für die Marke dar, schreibt "Robb Report". Airstream ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das sich in diesem schnell wachsenden Sektor engagiert: Winnebago hat erst vor wenigen Tagen sein erstes vollelektrisches Wohnmobil vorgestellt, und auch Mercedes-Benz hat ein emissionsfreies Wohnmobil auf den Markt gebracht. Ob und wann der eStream seinen Weg auch nach Europa findet, steht noch nicht fest. (red, 21.1.2022)

