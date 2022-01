Michael Raffl (18) am Puck. Foto: Reuters/Ludwig

Buffalo – Die Dallas Stars haben am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) die Buffalo Sabres trotz zweimaligem Zweitore-Rückstand auswärts mit 5:4 bezwungen. Powerplay-Tore von Tyler Seguin und Jason Robertson im Schlussdrittel entschieden die enge Partie. Michael Raffl wirkte beim ersten Erfolg der Stars nach drei Niederlagen in Serie rund 16 Minuten mit und gab zwei Torschüsse ab.

Für Raffls Ex-Club Philadelphia und Edmonton setzte es die nächsten Niederlagen. Die Flyers kassierten mit einem Heim-1:2 gegen Columbus die bereits zehnte in Folge, die Oilers durch eine herbes 0:6 in der eigenen Halle gegen Florida die siebente. (APA; 21.1.2022)

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Buffalo Sabres – Dallas Stars 4:5

Nashville Predators – Winnipeg Jets 5:2

Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets 1:2

Seattle Kraken – San Jose Sharks 3:2

Boston Bruins – Washington Capitals 4:3

Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators 6:4

Edmonton Oilers – Florida Panthers 0:6

Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 1:4

Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens 4:3 n.V.