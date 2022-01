Im Job gibt es viele Kennzahlen zu erreichen. DER STANDARD hat sich überlegt, was sich in der Arbeitswelt alles mit der 10.000er-Marke betrachten lässt

"Der STANDARD feiert seine zehntausendste Ausgabe. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns mit der Zahl Zehntausend."

Wann sind 10.000...

Kaffees im Job getrunken?

Es kann erschrecken, wenn man sich die im Laufe einer Woche verspeisten Nahrungsmittel einmal gesammelt auf den Küchentisch stapelt. Und wie ist das eigentlich mit den so nebenbei im Job praktizierten kleinen Dingen – Kaffeetrinken etwa? Auf dem Familientisch unstapelbare 10.000 Kaffeetassen sind nach rund 14 Jahren Vollzeitarbeit ausgetrunken, wenn man täglich drei konsumiert und etwa 230 Tage im Jahr jobbt. Das ergibt dann summarisch rund 300 Meter Kaffeekapseln. Man möchte gleich Koffein-detoxen bei solchen Rechnereien. (kbau)

Euro in der Arbeit verdient?

Theoretisch braucht der reichste Mann der Welt, Jeff Bezos, rund 4,8 Sekunden, um via Aktienkurs 10.000 Euro zu verdienen. Laut Finanzagentur Bloomberg mehrt sich sein Geld um 125.000 Euro pro Minute. Vollzeitarbeiterinnen mit rund 45.000 Euro Bruttojahresgage brauchen etwa 81 Tage. Alles vor Steuern. Die Arbeiterkammer hat zuletzt errechnet, dass Vorstandschefs im ATX 2,1 Mio. Euro Jahresgage beziehen und bei Zwölfstundentagen 63 Stunden benötigen, um das Jahres-Medianeinkommen in Österreich mit etwa 34.000 Euro zu verdienen. (kbau)

10.000 Arbeitsstunden erledigt man – ausgehend von einem Acht-Stunden-Tag – in 1.250 Arbeitstagen. Das entspricht etwa fünfeinhalb Jahren. Foto: imago images/Westend61

Pausen bei der Arbeit gemacht?

Wer sich anstrengt, sollte ruhen. Deshalb sieht das Gesetz ab sechs Stunden eine 30-minütige Pause vor. Die meisten essen da wohl Mittag. Bei angenommenen fünf Mittagspausen pro Woche, abzüglich fünf Urlaubswochen jährlich, überschreitet man nach 42,5 Jahren die 10.000er-Marke an Mittagspausen. Das ist ein ganzes Berufsleben. Wie viele Kaffee- und Rauchpausen man zusätzlich macht, ist unklar – die Schwelle dürfte aber früher erreicht sein. Nie übertreten werden Normalsterbliche aber 10.000 Urlaubstage: Dafür müssten sie 400 Jahre arbeiten. (set)

Pakete an die Haustür zugestellt?

Ein Acht-Stunden-Arbeitstag als Paketzusteller ist mit 120 Packerln bemessen – vom Einladen in der Poststation bis zur Zustellung an die Empfänger. Etwa 83 Arbeitstage dauert es demnach, bis 10.000 Sendungen ausgeliefert wurden. In der Realität dürfte es jedoch schneller gehen, durch die pandemiebedingten Lockdowns boomt der Onlinehandel. Im vergangenen Jahr hat die Post 184 Millionen Pakete transportiert – ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 und ein neuer Rekord. Ein Ende der Paketflut ist aber auch heuer nicht in Sicht. (dang)

Passagiere per Flugzeug befördert?

Zum Schluss noch ein paar Zahlen aus dem Berufsalltag eines Kurz- und Mittelstreckenpiloten: 10.000 Passagiere hat er in zweieinhalb bis drei Monaten befördert. Ausgegangen wird dabei von 32 Flügen im Monat, was in Corona-Zeiten einem realistischen Dienstplan entspräche. In einen neuen Airbus 320 passen bis zu 180 Menschen, das Flugzeug ist nicht immer voll. 10.000 Fuß Flughöhe sind übrigens nach etwa fünf Minuten erreicht. Zehnmal müsste von Wien nach Madrid geflogen werden, um 10.000 nautische Meilen zu erreichen. (lib)

(red, 23.1.2022)