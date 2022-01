Sie ist die Abfahrt aller Abfahrten und zieht jährlich tausende Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann: die Streif. Was wissen Sie über die berühmt-berüchtigte Rennstrecke?

Am Freitag begann der Alpine-Ski-Weltcup in Kitzbühel. Eines der Highlights an diesem Wochenende oder ganz generell im Skisport ist das Hahnenkammrennen auf der Streif. Auf keiner anderen Piste ereignen sich vor den Augen weltweiten Publikums Triumphe und Tragödien in einem Ausmaß wie auf der Streif. Aber welche Rekorde wurden dort aufgestellt, wer konnte sie halten und was wissen Sie generell über das Nonplusultra der Abfahrten?

