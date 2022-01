Eine sehr hohe Zahl von Zwischenfällen mit "unruly passengers" im vergangenen Jahr meldete die US-amerikanische Federal Aviation Administration. Foto: Getty Images/iStockphoto

Im vergangenen Jahr sind zwar weitaus weniger Menschen geflogen als in Vorpandemiezeiten, dafür haben sich aber besonders viele Vorfälle rund um "unruly passengers" ereignet. So gesehen könnte das Jahr 2021 als das schlimmste Jahr in die Geschichte der Luftfahrt eingehen: Denn nach Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) wurden 2021 allein in den USA ganze 5.981 Berichte über "widerspenstige Passagiere" registriert. Das berichtet CNN.

Bei 4.290 dieser Vorfälle, fast 72 Prozent, ging es um die Maskenpflicht während des Flugs. Seit einer Spitze Anfang 2021 ist die Zahl der Vorfälle zwar wieder deutlich gesunken, doch es bleibt laut FAA viel zu tun. Das Flugpersonal berichtet von stetigen Aggressionen, physischer Gewalt gegen sich oder Mitpassagiere, passiver Gewalt in Form von Schlägen gegen die Sitze, Schreien von Obszönitäten, Herumwerfen von Gegenständen, Spucken sowie von rassistischen, sexistischen oder homophoben Beleidigungen. "Die Flugbegleiteruniform sei nicht mehr ein Zeichen der Autorität und Sicherheit in der Kabine, sondern eine Zielscheibe für gewalttätige Angriffe", heißt es dazu. (red, 21.1.2022)