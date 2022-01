Bei einem Flug soll es technische Probleme gegeben haben. Zuseher haben Zweifel an der offiziellen Geschichte, die US-Behörden ermitteln

Jacob hatte geschickterweise einen Fallschirm an. Foto: Screenshot/Youtube

Während eines Rundflugs in Kalifornien hatte der US-amerikanische Youtuber Trevor Jacob Ende letzten Jahres mit Problemen zu kämpfen. Das Triebwerk soll immer wieder ausgefallen sein. Der einzige Ausweg war für ihn damals klar: mit dem Fallschirm abspringen, das Flugzeug abstürzen lassen – und das gesamte Geschehen auf Kamera festhalten. Es kamen allerdings schnell Zweifel an seiner Geschichte auf. Und mit ihnen Vorwürfe, er habe den Crash mit Absicht eingeleitet, um Klicks zu generieren. Jetzt haben die US-Behörden eine Untersuchung eingeleitet.

Auf Jacobs Youtube-Kanal findet man bis heute ein fast 13-minütiges Video mit dem Titel "I Crashed My Plane", in dem der gesamte Flug samt Absturz und Fallschirmsprung zu sehen ist. Der Beitrag hat inzwischen mehr als eine Million Zuseherinnen und Zuseher erreicht. Gefilmt wurde der Vorfall scheinbar mit mehreren am Flugzeug angebrachten Kameras und einer weiteren, die der Pilot bei sich trägt. Er habe abspringen müssen, weil es keinen sicheren Ort für eine Landung gegeben haben soll.

TrevorJacob

Absprung notwendig?

Ein Fluglehrer namens Bob Perry sagte nun gegenüber der Plattform "The Drive", dass gerade letztere Behauptung verdächtig sei. Unter den gegebenen Bedingungen sei es möglich gewesen, die Maschine für weitere 15 bis 20 Meilen in der Luft zu halten.

Jacob behauptet in seinem Video zudem, stets einen Fallschirm zu tragen – was von Zuschauern mit Verweis auf ältere Beiträge schnell widerlegt werden konnte, wie "Gizmodo" berichtet. Außerdem sei es für Piloten kleinerer Flugzeuge wegen der Platzbeschränkungen nicht sonderlich üblich.

Behördliche Untersuchung

Inzwischen hat der Vorfall auch die Aufmerksamkeit der Bundesluftfahrtbehörde FAA auf sich gezogen. Am Montag teilte die Behörde der Luftfahrt-Nachrichtenseite "AVweb" mit, dass eine Untersuchung eingeleitet werde. Weitere Details wurden zwar nicht bekanntgegeben, Ziel der Überprüfung dürfte aber sein, herauszufinden, ob es eine absichtliche Sabotage gab oder doch eine Fehlfunktion.

Tatsächlich handelt es sich bei Jacob nicht um den ersten Influencer, dem ein inszenierter Flugzeugabsturz vorgeworfen wird, wirft "Gizmodo" auf. 2019 vollführte ein ehemaliger Profiskifahrer namens David Lesh eine Notlandung vor der Küste einer nordkalifornischen Bucht. Auch dieser Vorfall wurde gefilmt und auf Youtube hochgeladen. Bald wurde die offizielle Geschichte angezweifelt. (red, 21.1.2022)