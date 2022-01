In den Schulen in Kärnten und Tirol waren zuletzt 333 von 108.000 Tests positiv. Foto: Omar Saleh

Wien – Laut Bildungsministerium hätten bereits in dieser Woche an allen Schulen in Österreich zwei PCR-Testrunden durchgeführt werden sollen. Nach massiven Problemen der Arge für molekulare Diagnostik, die die Schultests in acht von neun Bundesländern – also außer in Wien – abwickelt, gab es von Montag bis Freitag nur einen PCR-Durchlauf. Und dabei bleibt es auch kommende Woche. Das hat die Arge in einer Aussendung mitgeteilt. Weil vertraglich mit dem Bund aber zwei PCR-Tests vereinbart wurden, will das Bundesministerium ""alle Ansprüche betreffend Pönalezahlungen, Schadenersatz etc. vollumfänglich geltend machen", wie es in einer Stellungnahme hieß.

Immerhin würde jetzt aber zumindest die Auswertung dieses einen PCR-Testdurchgangs durch den Anbieter weitgehend funktionieren. In der Vorwoche hatte es noch einen Totalausfall gegeben: Da dem Ministerium "eine nicht nachvollziehbar niedrige Zahl von positiven Fällen" gemeldet wurde, konnte das Bildungsministerium keine verlässlichen PCR-Test-Zahlen für Österreichs Schulen nennen.

333 positive PCR-Tests in Kärnten und Tirol

In dieser Woche dürfte die Auswertung laut Angaben des Anbieters besser geklappt haben, sagte eine Ministeriumssprecherin. Weiterhin erhielten aber einige Schulen nicht rechtzeitig PCR-Test-Ergebnisse –auch wenn die Problematik im Verlauf der Woche mit weniger auszuwertenden PCR-Tests pro Tag kleiner geworden sein dürfte. "Die ursprünglich schwierige Lage hat sich deutlich entspannt, die Fehlerquote konnte deutlich gesenkt werden", betonte die Arge in einer Stellungnahme zur APA. Man arbeite weiter an einer "Optimierung der Datenverwaltung".

Zuletzt war am Donnerstag eine PCR-Testrunde in den Bundesländern Kärnten und Tirol dran: In Kärnten gab es 123 positive PCR-Schultests, in Tirol 210. Insgesamt waren 333 von 108.000 Tests positiv, wie es aus dem Bildungsministerium zum STANDARD hieß. Die Testpositivrate bei den Schultests war also mit 0,3 Prozent weiterhin auffallend niedrig. An den restlichen vier Schultagen, an denen es keinen PCR-Test gibt, sollen auch in Zukunft nicht so sensitive Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Nur an den Wiener Schulen gibt es weiter mindestens zwei PCR-Testdurchgänge sowie einen Antigentest pro Woche, in einigen Einrichtungen sind es auch drei PCR-Tests.

Am Montag testen Schüler in der Steiermark und Salzburg

Der PCR-Testplan für die kommende Woche außerhalb Wiens sieht nun so aus, dass am Montag in der Steiermark sowie in Salzburg getestet wird. Am Dienstag ist Niederösterreich dran, am Mittwoch Oberösterreich und das Burgenland. Am Donnerstag sind die Schulen in Kärnten, Tirol und Vorarlberg an der Reihe. Mit dieser Aufteilung soll die maximale Zahl der Tests pro Tag, die ausgewertet werden müssen, möglichst gering gehalten werden.

An den restlichen Tagen sollen wie bisher Antigentests durchgeführt werden. Außerdem werden die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler gebeten, am Wochenende nach Möglichkeit einen Test durchzuführen.

In Wien werden normalerweise am Freitag die gesammelten PCR-Testergebnisse der Schultests kommuniziert. Aufgrund vieler Nachmeldungen und unterschiedlicher Zahlen war das diesmal laut Stadt Wien nicht möglich. Die Wochenstatistik soll am Montag veröffentlicht werden. (David Krutzler, 21.1.2022)