Der STANDARD feierte seine zehntausendste Ausgabe. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns mit der Zahl Zehntausend.

Sie heißen Kitty, Merkel oder Wolleschal. Sie fauchen, schnurren und ruinieren Sofas. Hört man auf die Forschung, haben sich die Stubentiger vor circa 10.000 Jahren mit dem Menschen zusammengetan, als dieser begann, Ackerbau zu betreiben. Das brachte eine Menge Mäuse auf den Speiseplan der Samtpfoten.

Foto: REUTERS / David W Cerny

Noch mehr zur Zahl 10.000? Ein solcher Betrag in Euro wurde schon für manche Katze der Rasse Savannah hingeblättert.

In Österreich zählt man heute an die zwei Millionen Katzen, wobei sich die Gründe für deren Anschaffung in 10.000 Jahren gehörig gewandelt haben. Viele Katzenhalter entwickelten sich zu einer Art Dienstpersonal für Schnurrli und Burli und pflegen eine sehr innige Beziehung zu den Tieren. Apropos: Siam-Mischling Nala zählt auf Instagram 4,3 Millionen Follower.

Davon träumt so mancher zweibeinige Influencer. Der große Katzenpapa Ernest Hemingway erklärte des Menschen Vernarrtheit in Katzen unter anderem so: "Eine Katze besitzt absolute emotionale Aufrichtigkeit: Menschen verbergen oft ihre Gefühle aus dem einen oder anderen Grund, eine Katze tut das nicht." Er musste es wissen, streunten um seine Finca auf Kuba angeblich bis zu 38 Katzen.

Der Cartoonist Manfred Deix soll es in Spitzenzeiten auf bis zu 70 gebracht haben. Die Katze hat also zumindest in unseren Breiten ein nicht so schlechtes Schicksal erwischt. Lediglich zur Zeit der Hexenverfolgung wurde dies zu einem echt miesen Verräter, denn die Katze musste auf so manchem Hexenbuckel als teuflischer Verbündeter herhalten. Vom Scheiterhaufen müssen Miezen heute nur noch albträumen, denn auch Kurt Tucholsky wusste, dass sie das einzige vierbeinige Tier ist, das dem Menschen eingeredet hat, er müsse es erhalten, es brauche dafür aber nichts zu tun.

Und dieses Nichtstun kann dauern. Creme Puff aus Texas verstarb 2005 im Alter von 38 Jahren und soll dieses katzenbiblische Alter seiner Leibspeise, bestehend aus Eiern, Speck, Spargel sowie Kaffee mit Sahne, zu verdanken gehabt haben. (maik, 26.1.2022)