Ich bin akademisch

Die einschlägige Berufserfahrung zählt

Nach beruflicher Qualifikation und gesammelter Berufserfahrung kann künftig an den Hochschulen ein Bachelor Professional inskribiert werden. Der Abschluss berechtigt zu einem weiterführenden Masterstudium. Dabei kann es sich sowohl um ein Weiterbildungs- als auch um ein grundständiges Masterstudium handeln. Gesetzlich möglich ist es nun, allerdings fehlen aktuell noch die konkreten Angebote für verschiedene Berufsgruppen an heimischen Hochschulen.

Welcher Titel, bitte?

Jedenfalls nur mehr neun statt 60

Den Master of Health Professions Education (MHPE) oder den Master of Arts in Early Childhood Education (MA ECED) gibt es nicht mehr, genauso wie über 50 andere Titel, die bisher von Hochschulen für Weiterbildungslehrgänge verliehen wurden. Was bleibt, sind Bachelor und Master Professional (BPr/MPr), Bachelor und Master of Arts (BA/MA) sowie Bachelor und Master of Science (BSc/MSc) mit dem Zusatz CE für Weiterbildung (Continuing Education). Master of Business Administration (MBA), Executive MBA (EMBA) sowie Master of Law (LLM) bleiben bestehen.

Was wurde studiert?

Kennzeichnung für Weiterbildung

Die Kosten für Weiterbildungslehrgänge variieren stark. Mit dem Reformpaket für die hochschulische Weiterbildung werden Studienumfang und die damit erworbenen akademischen Grade vereinheitlicht. Der Abschluss eines hochschulischen Weiterbildungslehrgangs hat dem Bachelor- oder dem Masterstudium ein CE für Continuing Education nachgestellt. Damit können Absolventen dieser Studiengänge künftig auch den Weg zu einem Doktoratsstudium gehen.

