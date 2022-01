Das Strandbad in Klagenfurt an einem Jännervormittag

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Jännervormittag 2022, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, einen ehemaligen Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzer Hose und einem schwarzen Anorak mit der Aufschrift "Security". Er hält eine Gitarre, auf der er dann und wann einfache Akkorde spielt. Immer wieder legt er zwischendurch die Gitarre weg, summt Fetzen einer Melodie und macht Notizen auf einem Blatt Papier, das neben ihm auf dem Steg liegt.

Pause.

Ein zweiter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler erscheint. Er ist gekleidet wie der erste und tritt zu ihm.)

DER ZWEITE: Du so frua heite?

DER ERSTE (nickt): Ka Rua daham. Muata. Terisch, waßt eh, und den gonzn Tog Radio Kärnten, volle. Konn ma nix tuan daneben.

(Nimmt die Gitarre wieder auf, spielt einige Akkorde und summt dazu.)

DER ZWEITE: Neies Liad? Schon fertig?

DER ERSTE (schüttelt den Kopf): Lei erste Strophn. Huach.

(Singt:) "Oft samma g’sessn bis tiaf in die Nocht / und hobn diskutiert und getrunken und g’locht. / Da ane woa a Monn, die ondre woa a Frau, / die anen hobn rot g’wöhlt und die ondaren blau, / die ane woa niacht und da ondare fett, / die anen hobn g’scheit g’redt und die ondaren bled, / und es san do beriat wuan olle meglichen Themen, / die schenen, jedoch auch die unongenehmen. // Zehntausendmol beriat, / zehntausendmol is nix passiat, / zehntausend und eine Nocht, / donn samma zommgekrocht."

(Legt die Gitarre weg.) Und?

DER ZWEITE: Guat.

DER ERSTE: Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Kummt ma bekonnt vua irgendwie.

DER ERSTE: Teilweise is Cover.

DER ZWEITE: Ah, Cover. Und wia haßt?

DER ERSTE: Waß noch nit. Oaweitstitel ist "Gespoltene Gesöllschoft".

DER ZWEITE: Schwoch.

DER ERSTE: Eh. Manst, bessa "Ein Woat zum Frieden"?

DER ZWEITE: Aa schwoch.

DER ERSTE (beleidigt): Sog holt du wos.

DER ZWEITE: "Szenen einer Ehe".

DER ERSTE: "Szenen einer Ehe"?

DER ZWEITE (zuckt mit den Schultern)

DER ERSTE (zu sich):

"Szenen einer Ehe"…

(Wiegt den Kopf, nimmt die Gitarre wieder auf, spielt einige Akkorde, summt.

Pause.)

DER ZWEITE: Sog oba da Burgi jo nit, doss host von mia.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 21.1.2022)