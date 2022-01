Seit 22. November 1959 bringt das Sandmännchen Deutschlands Kinder zu Bett. 10.000 beste Serienminuten. Foto: imago images/Metodi Popow

Der STANDARD feiert seine zehntausendste Ausgabe. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns mit der Zahl Zehntausend.

Sehenswerte Serien, die 10.000 Minuten oder länger an Spielzeit aufbringen und bis heute laufen: So lautete die Vorgabe für diese Sammlung zur 10.000er-Jubiläumsnummer des STANDARD. Bei dem Überangebot kann das doch kein Problem sein, dachte die Autorin und suchte. Und suchte. Und suchte.

Es stellte sich nämlich heraus, dass gut 80 Prozent des Angebots, das den Anforderungen entsprach, einem einzigen Genre zuzuordnen sind: Soap Operas. Womit es zusammenhängt, dass offensichtlich Herzschmerz-Geschichten im Seriengeschäft besonders hohe Lebenserwartung haben, bedürfte einer genaueren Untersuchung und wird demnächst nachgereicht. Weitere 15 Prozent der Marathonserien gehören dem Krimifach an. Geschätzte 4,5 Prozent sind Langzeitarztserien und nur ein sehr verschwindender Rest geht über diese bescheidene Trinität hinaus. Eine opulente Rundschau im Reich der Serien ginge sich dadurch nicht aus, und die Vielfalt des STANDARD würde schon gar nicht abgebildet. Woraus sich ein sehr subjektives Auswahlprofil ergab: Für diese Serien lohnt es aus diversen Gründen, die Kiste ein- und nicht mehr auszuschalten. Bingewatchen für Fortgeschrittene.

Law & Order: Special Victims Unit – Die flotten Cops von New York

Die Fälle der New Yorker Spezialeinheit beginnen stets mit derselben Einleitung: "Bei Polizei und Staatsanwaltschaft gelten Sexualverbrechen als besonders abscheulich. In New York City gehören die engagierten Detectives, die in diesen brutalen Fällen ermitteln, zur Sondereinheit für Sexualdelikte. Dies sind ihre Geschichten." Der Text ist Programm. Zusammen mit der Vorgängerserie laufen die gut 1000 Folgen seit 1990 alle nach demselben Schema ab. Gut ein Dutzend Cops, Staatsanwälte und Mediziner lösen die zumeist ungeheuer kniffligen Fälle in einem Höllentempo. Highlight: Folge 165 mit Jerry Lewis als psychisch krankem Obdachlosen. Law & Order – seit 1990, Special Victims Unit seit 29. September 1999, 502 Folgen in 23 Staffeln, u. a. auf Nitro, 13th Street

Rotten Tomatoes TV

Coronation Street – Beliebte Langzeitbewohner

Montags, mittwochs und freitags heißt es beim britischen TV-Sender ITV "Willkommen zu Hause". 1960 zogen die Bewohner in die sieben Backsteinhäuser im fiktiven Ort Weatherfield ein, gingen wieder, neue kamen hinzu. Die Kameras waren stets dabei, sind es immer noch und das vor Millionenpublikum. So hatte etwa die Folge mit der Hochzeit von Ken Barlow und Deirdre Langton am 27. Juli 1981 mehr als 24 Millionen Zuschauer in Großbritannien, mehr als die Hochzeit von Prinz Charles und Diana zwei Tage danach. Klar, dass die BBC der Konkurrenz solche Erfolge nicht einfach überlassen wollte. 1985 kam das Pendant des öffentlich-rechtlichen Broadcasters EastEnders – mit ebenso großem Durchhaltevermögen. Beide Serien gibt es bis heute. Seit 9. Dezember 1960, rund 10.570 Folgen, ITV

ITV

Doctor Who – Ein Königreich für eine Telefonzelle

Ein Mann, eine Telefonzelle – zwischen 1963 und 1989 und von 2005 bis 2017 garantierte die Kombi für bestes Science-Fiction-Entertainment. Seit 2017 ist mit Jodie Whitaker die erste Doktorin vom Planeten Galliway unterwegs. Man sagt, sie sei die 13. Inkarnation des Doktors, nach Dr.-Who-Regelwerk eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber so genau will man es nicht nehmen, und zuschauen kann man denen sowieso ewig. Seit 23. November 1963, rund 870 Folgen, 39 Staffeln, BBC, One

IGN

Grey's Anatomy – Leben retten, schön sein

Es heißt, am fiktiven Grey Sloan Memorial Hospital nähen echte Chirurgen und operieren an Tierinnereien. Derlei Detailtreue mag überraschen, denn um Medizin geht es von Anfang an meist nur am Rande. Im Mittelpunkt standen und stehen gutaussehende Humanmedizinerinnen und -mediziner, deren Herzensangelegenheiten und regelmäßig eintretende Katastrophen. Krankheit als Kulisse für Seelenweh – Dauerbrenner. Seit 27. März 2005, mehr als 380 Folgen, 18 Staffeln, ABC, ORF, Pro Sieben

TV Promos

Blue Bloods – Tom Sellecks zweite Karriere

Als Tom Selleck im Jahr 2010 seinen ersten Fall als Frank Reagan löste, sahen in ihm noch alle den legendären Privatdetektiv Thomas Sullivan Magnum, der in sehr kurzen Shorts und mit langen, schlanken Beinen im Ferrari auf Hawaii herumkutschierte, flotte Sprüche hinlegte, dabei locker-lässsig Verbrechen bekämpfte und Frauenherzen eroberte. Mittlerweile ist Selleck weitaus länger Reagan als Magnum. Der Schnauzer hält. Seit 14. August 2010, 245 Folgen, zwölf Staffeln, CBS, ORF, ATV, Kabel eins

Reads Me

Die Simpsons – Gelb, Gelb, Gelb ist unsere liebste Farbe

Präsidenten kommen und gehen, die Simpsons bleiben. Veränderung ist überbewertet, wie Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie und sämtliche Bewohner des Ortes Springfield beweisen. Konstant geblieben ist auch seit mehreren Jahren die Tatsache, dass Erfinder Matt Groening das nahende Serienende regelmäßig verkündet. Nur, um schließlich doch noch eine weitere Staffel nachzureichen. Guter Mann. Seit 17. Dezember 1989, 33 Staffeln, Disney+, ORF und Pro Sieben

Disney Plus

Star Trek – Ikone der Popkultur

Es begann 1966 und geht bis heute: Unendlich wie die Weiten des Weltalls ist der erzählerische Reichtum im Raumschiff Enterprise. Mehrere vielgeliebte Kapitäne und Crew-Mitglieder führten diese Ikone der Popkultur durch wechselvolle Zeiten. Der jüngste Spross ist ein alter Hase. Captain Picard durfte nach mehrjähriger Pause noch einmal in die Kommandozentrale und hebt am 3. März ein weiteres Mal ab. Seit 8. September 1966, mit Ablegern über 800 Folgen, "Star Trek: Picard" auf Amazon Prime

Amazon Prime Video Deutschland

Soko Donau – Ganz Wien hat den Blues

Zu Wasser und zu Lande klärt die Polizeieinheit dieser Sondereinheit Verbrechen im Osten Österreichs mit einer Aufklärungsquote von nahezu 100 Prozent. Kultstatus wie Kottan, Trautmann oder Kommissar Rex haben sich die diensthabenden Majore und Oberste noch nicht wirklich erarbeiten können, stattdessen liefert die Truppe überraschungsfreie Krimidutzendware zur besten Sendezeit. Verlässlichkeit ist eine Qualität. Seit 20. September 2005, 221 Folgen, 16 Staffeln, ORF

Niklas Germann

Unser Sandmännchen – Liebes altes, weißes Männchen

Getrenntes Deutschland, nur in einem waren sich Ost und West aber einig: Unsere Kinder bringt der Sandmann zu Bett. Jawoll! Neun Tage nach dem Start im ostdeutschen Fernsehfunk ging am 1. Dezember 1959 das westdeutsche Sandmännchen beim SFB auf Sendung. Waren eh beide lieb. Nach der Wende setzte sich das Ost-Männchen durch und verstreut bis heute Sandkörner für den guten Kinderschlaf. Ohne Worte. Seit 22. November 1959, anfangs DFF, heute MDR, RBB, Kika

Unser Sandmännchen (rbb media)

Sazae-san – Nur Corona konnte diese Familie stoppen

Im Frühjahr 2020 geschah das Unfassbare: Japans extrem lang laufender Animationsshow gingen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs die Folgen aus. Nach mehrwöchigen Lockdowns waren die Produktionsarbeiten an der Animationsserie rund um die ewig gutgelaunte 27-jährige Sazae Isono für mehrere Wochen unterbrochen. Fuji TV musste erstmals auf Wiederholungen zurückgreifen. Böses Virus. Seit 5. Oktober 1969, mehr als 2600 Folgen, Fuji TV

Phật Giáo Thiện Tâm

General Hospital – Rekord im Spital

Ob man nach knapp 15.000 Folgen nicht schon einmal das eine oder andere zwischenmenschliche Drama zweimal durchgespielt hat? Wie bei fast allen Soaps ist das letztlich egal. Wichtig ist, dass die Dosis stimmt. Den teilnarkotisierenden Effekt von General Hospital schätzte weiland ein anderer Serienarzt: Dr. House schaute sich – aus rechtlichen Gründen nachgedrehte – Folgen der weltweit am längsten produzierten Serie an, um zu entspannen. Seit 1. April 1963, rund 15.000 Folgen, ABC

Meghan Maven

Sturm der Liebe – Wo "Die Manns" wohnten

Man sollte diesen Dinosaurier unter den Telenovelas nicht unterschätzen, denn das leichte Gewerbe ist in der Herstellung mitunter eines der schwersten. Qualitätsansprüche beweist die öffentlich-rechtliche Soap schon in der Auswahl ihrer Drehorte: In dem ziemlich opulent aufgebauten Fürstenhof auf dem Gelände der Münchner Bavaria Filmstudios in Grünwald-Geiselgasteig standen 2000 schon Armin Mueller-Stahl, Jürgen Hentsch und Monica Bleibtreu für das öffentlich-rechtliche Prestigeprojekt Die Manns vor der Kamera. Aktuell halten wir bei der 18. Paarung, Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel ringen um die Liebe. Klassischer Fall von "guilty pleasure": Jeder kennt es, keiner hat es gesehen. Bis 2023 gesichert, die ARD sucht nach Ersatz. Seit 26. September 2005, 3760 Folgen, 18 Staffeln, ORF, ARD

Sturm der Liebe

Silent Witness – Operation am offenen Gehirn

Wer findet die Stecknadel im Heuhaufen des menschlichen Organismus? Dr. Samantha Ryan. Die Gerichtsmedizinerin unseres Vertrauens stand acht Staffeln am Seziertisch und löste trickreiche Fälle, danach übernahmen Kollegen. Die Serie gilt als Vorläufer zu wissenschaftsvernarrten Techno-Krimis wie C.S.I. und wurde ob ihrer mangelnden Empathie kritisiert. Jene, die das behaupten, dürften noch nie persönlich mit Pathologen zu tun gehabt haben. Seit 21. September 1995, 222 Folgen, BBC

BBC Trailers

Reich und schön – Im Tollhaus der Mode

1987 begann in den USA ein Erfolgsprojekt, das bis heute andauert. Mit rund 450 Millionen Zusehern zählt The Bold and the Beautiful zu den meistgesehenen Serien der Welt. Lief in mehr als hundert Ländern, am Ende der 1990er-Jahre zunächst im ORF und danach kurze Zeit auf ATV, und fand auch hierzulande eine treue Seherschaft. Mit dem Ausstieg sollen schwere Entzugserscheinungen einhergegangen sein. Den Modezampanos ist das egal, sie treiben es weiterhin wild. Seit 23. März 1987, 8000 Folgen, CBS

boldandbeautiful

Zeit der Sehnsucht Früher war nicht alles besser

Dr. Tom Horton arbeitete ab 1965 in der Universitätsklinik in Salem. Hauptdarsteller Macdonald Carey starb 1994, die Serie ging weiter. In den 1970er-Jahren war im US-Fernsehen die Soap Opera das beliebteste TV-Genre. In gut zwanzig Stück kämpften Familien clanweise um die Gunst des Publikums. Nur wenige blieben, die Hortons überlebten. Warum, weiß eigentlich kein Mensch so genau. Vielleicht hat man auf sie einfach vergessen? Seit 8. November 1965, 14.000 Folgen, NBC

Peacock

(Doris Priesching, 23.1.2022)