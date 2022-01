Erni Mangold – Ich mach, was ich will, Schweinskopf al dente, München – Im Angesicht des Krieges, Chucky – Mit Radiotipps

Karl Gedlicka

9.05 95. GEBURTSTAG

Erni Mangold – Ich mach, was ich will Ein Porträt der streitbaren Schauspielerin, die am 26. Jänner ihren 95. Geburtstag feiert. Danach gibt es mit Mangold die Komödie Abenteuer im Schloss aus dem Jahr 1952 und um 11.10 Uhr den TV-Film Bauernprinzessin von 2003 zu sehen. Bis 9.30, ORF 2

20.15 BAYERN-KRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel im Einsatz als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkaltenkirchen, sondern auch am Gardasee. Für Unruhe sorgt Gregor Bloéb.

Bis 21.50, ORF 1

21.50 DOKUMENTATION

Streif – One Hell of a Ride (A 2014, Gerald Salmina, Tom Dauer) Was macht die Streif so speziell? Gerald Salmina und Tom Dauer haben fünf Athleten bei ihrer zwölfmonatigen Vorbereitung auf das Rennen in Kitz bühel begleitet und beleuchten auch die Geschichte der Streif. Bis 23.45, ORF 1

23.30 WESTERN

Gold (D 2013, Thomas Arslan) Nina Hoss als Pionierin, die im Sommer 1898 mit einer Gruppe deutscher Goldsucher durch die Wildnis von Kanada nach Klondike gelangen will. Die atmosphärische Musik zu Thomas Arslans (Helle Nächte) schönem Western hat Earth-Gitarrist Dylan Carlson beigesteuert. Bis 1.05, 3sat

Schließt sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben einer Gruppe deutscher Goldsucher auf dem Wegdurch die kanadische Wildnis an: Nina Hoss als Pionierin in Thomas Arslans schönem Neowestern "Gold" – 3sat, 23.30 Uhr. Foto: HR / SWR / BR / Schramm Film / Patrick Orth

23.30 HISTORIENDRAMA

Gangs of New York (USA 2020, Martin Scor sese) Die alteingesessenen Natives und die irischen Einwanderer Dead Rabbits liefern sich im Elendsviertel Five Points der New Yorker Lower Eastside einen brutalen Kampf um die Vorherrschaft. Grandios inszeniert von Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis lehrt als "Bill the Butcher" das Fürchten.Bis 2.00, RBB

Streaming

HISTORIENTHRILLER

München – Im Angesicht des Krieges (GB 2022, Christian Schwochow) Christian Schwochow (Je suis Karl) hat Robert Harris’ Roman über den Versuch, den Zweiten Weltkrieg zu vereiteln, verfilmt. Vor dem Hintergrund der Unterzeichnung des Münchner Abkommens im September 1938 agieren Jannis Nie wöhner als deutscher Diplomat und George McKay als britischer Beamter. Netflix

AUTISMUS

As We See It (USA 2022) Keine WG wie jede andere: Rick Glassman, Albert Rutecki und Sue Ann Pien mühen sich zwar wie viele andere im Leben und Job ab, sind aber Autisten. Amazon Prime

HORRORSERIE

Chucky (CDN/USA 2021) Chucky, die Mörderpuppe, ist dank der Kinofilmreihe längst zum Inbegriff des Unheimlichen geworden, das Kinderspielzeug innewohnt. Nun gibt es die Kombi aus Horror und Coming-of-Age-Elementen auch als achtteilige TV-Serie. Eine zweite Staffel wurde bereits zugesagt. Sky

DRAMA

A Hero (F/IR 2021, Asghar Farhadi) Der jüngsten Film des oscarprämierten iranischen Regisseurs Asghar Farhadi (Nader und Simin), der seine Premiere in Cannes erlebte, ist jetzt auch via Streaming verfügbar. Amazon Prime