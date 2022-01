Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht

[Corona] Gecko fürchtet hohen Anstieg an Covid-Fällen und Hospitalisierungen

[Inland] Zehn Booster für die Demokratie

[EU] Hat die EU bei Innovationen den Anschluss verloren?

[International] Untergegangenes Imperium: Russlands Traum von alter Größe

[Wirtschaft] Wie man 10.000 Euro am besten investiert

[Geschichte] Martin Pollack über den Holocaust: "Judenjagd" in Polen

[Sport] Britische Premiere im Weltcup: Ryding feiert Slalomsieg in Kitzbühel

[Video] Leben in der "Schattengesellschaft": Ein Tag mit der obdachlosen Jana

[Wetter] Im Norden, Osten sowie an der Alpennordseite hält sich auch am Sonntag dichte Bewölkung. Vom Salzkammergut über die Nordalpen ostwärts bis ins Burgenland ist mit Schneeregen und Schneefall zu rechnen. Im Nordstau schneit es weiter anhaltend, sonst mit Pausen. Die Schneefallgrenze steigt langsam auf rund 700m, damit geht der Schneefall in tiefen Lagen immer öfter in Schneeregen und Regen über.

[Zum Tag] 1849: Elizabeth Blackwell wird nach ihrer Promotion die erste Ärztin in den USA.