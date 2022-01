11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Doris Bures, der Zweiten Nationalratspräsidentin, SPÖ. Die Fragen stellen Johanna Hager (Kurier) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

15.25 DOKUMENTATION

Russisch Roulette – Dostojewski und die Sehnsucht nach dem Westen Die Geschichte der einstigen Sommerhauptstadt Baden-Baden. Bis 16.55, Arte

20.10 KURZFILME

Erdbeerland: Der Filmemacher Florian Pochlatko Außer seinem mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichneten Kurzfilm Erdbeerland über die Qual des Erwachsenwerdens bringt Florian Pochlatko auch die Filme Lebensbausteine und Running Sushi zu Robert Buchschwenter ins Studio mit. Bis 21.30, Okto

20.15 DRAMA

Die Affäre der Sunny von B. (Reversal of Fortune, USA 1990, Barbet Schroeder) Als die Millionenerbin Sunny von Bülow (Glenn Close) 1980 bewusstlos gefunden wird, gerät ihr Mann Claus von Bülow (Jeremy Irons) unter Verdacht. Der verarmte Aristokrat setzt sich mit einem Team um den renommierten Juristen Alan Dershowitz zur Wehr. Regisseur Barbet Schroeder verfolgt in seinem aus der Perspektive der komatösen Ehefrau er zählten Film nicht eine Auflösung des Falls, sondern liefert stattdessen ein treffsicheres Gesellschaftsporträt. Bis 22.05, Arte

Als Millionenerbin Sunny von Bülow (Glenn Close) im Koma gefunden wird, hat dies ein spektakuläres Nachspiel – "Die Affäre der Sunny von B.", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Reversal Films

21.15 ERLEBNIS BÜHNE

La Wally Alfredo Catalanis auf Wilhelmine von Hillerns Roman Die Geier-Wally basierende Oper in der Neuinszenierung von Barbora Horáková aus dem Theater an der Wien 2021. Andrés Orozco-Estrada dirigiert die Wiener Symphoniker, Izabela Matula ist als Wally zu sehen und zu hören. Bis 23.35, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Putins Spiel mit dem Feuer – Droht ein Krieg in Europa? Es diskutieren Christian Kern (Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn RZD), Ursula Plassnik (ehemalige Außenministerin, ÖVP), Zeit-Herausgeber Josef Joffe, Politikwissenschafter Gerhard Mangott und der ORF-Korrespondent in der Ukraine, Christian Wehrschütz. Bis 23.05, ORF 2

22.35 THRILLER-KOMÖDIE

Hard Powder (Cold Pursuit, USA 2019, Hans Petter Moland) Schneepflugfahrer und "Bürger des Jahres" Nels (Liam Neeson) begibt sich auf einen Rachefeldzug, nachdem er realisierte, dass sein Sohn von einem Drogenkartell ermordet worden ist. Der norwegische Regisseur Hans Petter Moland hat auch beim US-Remake seines Actionthrillers Einer nach dem anderen erneut Regie geführt und den schwarzen Humor des Originals erfreu licherweise beibehalten. Bis 0.25, ORF 1

23.05 DOKUMENTATION

Das Schweigen der Alten (Ö 2021, Hans Hochstöger) Eine Woche vor Kriegsende tötete ein SS-Erschießungskommando in einem kleinen Dorf in Niederösterreich 228 jüdische Frauen, Kinder und alte Menschen, die auf der Durchreise in einen Hinterhalt gelockt wurden. Trotz zahlreicher Mitwisser im Ort wurde das Verbrechen tabuisiert und die Täter nie gefunden. Hans Hochstöger und sein Bruder Tobias sprachen mit Zeitzeugen und Überlebenden. Bis 0.00, ORF 2