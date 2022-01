Google und Co verdoppeln Werbeeinnahmen aus Österreich, zweite Staffel für "Squid Game", Netflix müht sich, ORF-2-Chef über Opernball-Quiz und Gefühle fürs Publikum, "The House" – erwachsene Animation, neue "Datum"-Führung, Mitreden beim "Dschungelcamp"-Start

"Abgeschafft wird FM4 ganz, ganz sicher nicht" – und Radio Energy wird auch nicht draus, versichert die neue Senderchefin Doroteja Gradištanac im STANDARD-Interview.

"Ein gefährliches Signal" Der renommierte Rundfunkrechtler Hans Peter Lehofer warnt vor dem "Eindruck eines Hilfs- und Verlautbarungsorgans der Regierung", wenn der ORF deren Impflotterie abwickelt.

Karl Nehammer sieht kein "Systemproblem" Der Kanzler in der Puls-4-Fragesstunde – im TV-Tagebuch.

Google, Facebook und Co verdoppeln ihre Werbeeinnahmen in Österreich Digitalriesen sind größte Werbeträgergruppe in Österreich. Print, TV, Radio, Plakat und Prospekt sind nur gemeinsam – noch – ein Stück stärker. Hier die STANDARD-Hochrechung.

Neue Chefredakteurin für "Datum" Elisalex Henckel Donnersmarck rückt auf, Carolin Daiker wird Geschäftsführerin, mit Gastkuratoren ist Schluss.

"Man muss sein Publikum auch mögen" ORF-2-Senderchef Alexander Hofer über Opernball-Quiz, Klimashow, "True Crime" und seine Rolle im vereinigten ORF-Newsroom mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im STANDARD-Interview.

Squid Game Der Aufreger geht bei Netflix in eine zweite Staffel.

Netflix tut sich zunehmend schwer, neue Kunden zu gewinnen.

"The House", schwarzhumorig-unheimlich Von Menschen, Tieren und Häusern erzählt der britische Stop-Motion-Film – im TV-Tagebuch.



Mitreden beim "Dschungelcamp" Ich bin ein Star – Holt mich dieses Mal aus Südafrika raus! – im STANDARD-Forum.

Switchlist Widerstand im KZ, Tracks und Marie-Claires "Rote Orchideen": TV-Tipps für Freitag

