AV1-Support und stärkere Hardware erwartet, Veröffentlichung noch in diesem Jahr anvisiert

Kommt ein Nachfolger für das aktuelle Chromecast mit Google TV? Es sieht sehr danach aus. Foto: Proschofsky / STANDARD

Unter dem Namen Chromecast hat Google lange recht simple Streaming-Sticks verkauft: Anstatt einer eigenen Oberfläche setzte man ganz auf die indirekte Steuerung via Smartphone oder vom Desktop aus. Im Jahr 2020 folgt dann aber der große Wechsel, unter dem Namen "Google TV" wurde einer neuen Chromecast-Generation eine auf Android TV basierende Oberfläche verpasst.



Software vs Hardware

Gerade für die Software hat es zuletzt auch viel Lob gegeben, zumal Google versucht das Wirrwarr der unterschiedlichen Streaming-Dienste durch eine kombinierte Ansicht aufzudröseln. Gleichzeitig sind über die Zeit die Leistungsdefizite der Hardware unübersehbar geworden, immer wieder kommt es in der Nutzung zu Hängern.

Nun gibt es für Chromecast-Fans aber Grund zur Hoffnung: Laut einem aktuellen Bericht von 9to5Google arbeitet Google derzeit nämlich an einer neuen Hardwaregeneration. Diese trägt den Codenamen "Boreal" und soll mit der gleichen Software wie das aktuelle Chromecast ausgestattet sein – also wieder Google TV.

Performance

Konkrete Informationen zur Hardware gibt es dabei zunächst nicht, die Seite spekuliert aber, dass es sich hier um ein flotteres Modell handeln könnte. Immerhin hat etwa auch Amazon unlängst seiner Reihe an FireTV-Sticks ein deutlich stärkeres Modell spendiert. Und auch Nvidias Shield TV oder das Apple TV sind mit deutlich stärkeren Chips ausgestattet. Abzuwarten bleibt zudem, ob Google gleich auf einen Chip aus eigener Entwicklung setzt, ähnlich wie man es mittlerweile bei Smartphones macht.

Als Fixstarter für ein neues Chromecast darf hingegen die Hardwareunterstützung für das AV1-Codec zählen. Hinter diesem hat sich mittlerweile praktisch die gesamte Industrie versammelt – allen voran Netflix und auch die Google-Tochter Youtube. Der AV1-Support verspricht vor allem bessere Bildqualität bei gleichen Datenraten – oder umgekehrt weniger Datenverbrauch bei gleicher Qualität.

Abwarten

Einen genauen Zeitpunkt für die Veröffentlichung kann die Seite noch nicht nennen, allerdings soll das neue Chromecast noch heuer auf den Markt kommen. Damit böte sich ein Launch entweder parallel zum Pixel 7 im Herbst oder auch bereits gleichzeitig mit anderen Hardwarevorstellungen im Mai an. So war zuletzt etwa zuhören, dass Ende Mai endlich die lange verzögerte Pixel Watch kommen soll. Ein neues Mittelklasse-Smartphone – Pixel 6a – ist bekanntermaßen ebenfalls in Vorbereitung. (apo, 22.1.2022)