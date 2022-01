Wolfgang Kindl rast zu EM-Bronze. Foto: imago images/Eibner

St. Moritz – Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher haben beim Weltcupfinale der Rennrodler in St. Moritz Gold und Bronze in der EM-Wertung geholt. Kindl gewann am Samstag im Engadin mit einem Vorsprung von 0,021 Sekunden auf den Letten Kristers Aparjods. Gleirscher verbesserte sich in der Entscheidung noch um vier Plätze und wurde 0,300 Sekunden hinter Kindl Dritter. Der Tiroler beendete die Saison als Weltcup-Zweiter hinter dem Deutschen Johannes Ludwig.

Thomas Steu/Lorenz Koller belegten bei den Doppelsitzern Rang sechs, 0,347 Sek. hinter den siegreichen Toni Eggert/Sascha Benecken. Die Deutschen holten neben EM-Gold ihren sechsten Gesamtweltcupsieg. Steu/Koller wurden als bestes österreichisches Gespann Sechste, haben allerdings einige Rennen ausgelassen. Yannick Müller/Armin Frauscher und Juri Gatt/Riccardo Schöpf wurden in der Tageswertung Zwölfer und 13. Für Gatt/Schöpf reichte es in der U23-EM-Wertung hinter Bots/Plume zu Silber. (APA, 22.1.2022)